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- Svi se zahvaljuju mojoj majci i mom ocu kako su me vaspitali, a ja im se zahvaljujem na podršci i svemu što su izdržali. Porodica je svetinja, poručio je Aleksandar Vučić obilazeći danas istok Srbije u svojoj škodi. 

"Hvala vam, alal vam vera na oca i na majku koja vas je vaspitala"

Tome je prethodila scena u kojoj mu se obratila jedna baka koja je želela da mu se zahvali sledećim rečima:

- Želim da vas puno pozdravim. Hvala puno. I da vam se zahvalim za ovolike godine koje ste nas vodili. Hvala vama. Toliko ste smireni, toliko lepo govorite. Hvala vam, alal vam vera na oca i na majku koja vas je vaspitala, rekla je Vučiću posle čega ga je zagrlila.

 Kurir.rs

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