Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, nastavio je i danas svojom škodom da obilazi istok Srbije. Pošao je rano jutros iz sela Krš gde je prvo nacepao drva drugu iz vojske kod kog je noćas prenoćio.
škodom obilazi istok srbije
"ALAL VAM VERA NA OCA I NA MAJKU KOJA VAS JE VASPITALA" O ovom snimku svi pričaju! Baka izgrlila Vučića a on poručio: Porodica je svetinja! (VIDEO)
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- Svi se zahvaljuju mojoj majci i mom ocu kako su me vaspitali, a ja im se zahvaljujem na podršci i svemu što su izdržali. Porodica je svetinja, poručio je Aleksandar Vučić obilazeći danas istok Srbije u svojoj škodi.
"Hvala vam, alal vam vera na oca i na majku koja vas je vaspitala"
Tome je prethodila scena u kojoj mu se obratila jedna baka koja je želela da mu se zahvali sledećim rečima:
- Želim da vas puno pozdravim. Hvala puno. I da vam se zahvalim za ovolike godine koje ste nas vodili. Hvala vama. Toliko ste smireni, toliko lepo govorite. Hvala vam, alal vam vera na oca i na majku koja vas je vaspitala, rekla je Vučiću posle čega ga je zagrlila.
Kurir.rs
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