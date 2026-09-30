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U Novom Sadu je sinoć zabeležen novi incident i talas nasilja: Ljiljana Cvjetković, aktivistkinja Srpske napredne stranke, zadobila je udarac u glavu. Snimci i svedočenja o ovom sukobu stavljaju u centar pažnje i dr. Iliju Srdanovića, prvog na tzv. studentskoj listi. Nakon incidenta, Aleksandar Vučić je poručio da se na nasilje ne sme odgovarati istom merom.

Propaganda nasilja i mržnje

Sinoćni incident prvo je prokomentarisao profesor Miletić, koji ističe da je kod opozicione liste jasan cilj.

- Takvim ljudima, poput Srdanovića je put do ozbiljnih funkcija veoma dalek. Očigledno je da nemaju šta da ponude od programskih rešenja, pa umesto promocije programa gledamo propagiranje nasilja i mržnje. To su očajnički potezi. Ovo nije samo provokacija, već čisti bezobrazluk. Provocirao je na jedan prizeman način, što nikako nije dobra taktika, ali verujem da će narod to ubrzo shvatiti. Sve je ovo već viđeno više puta i ovakvo ponašanje samo dodatno urušava njihovu poziciju.

Komentarišući postupke opozicije, Miletić je istakao da je reč o svesnom podizanju tenzija u društvu u nedostatku konkretne politike.

- To je njihov izbor uvek kada nemaju šta drugo da ponude. Očigledno je da ponudu nemaju, pa na različitim mestima u Srbiji stalno pokušavaju da stvore nasilnu atmosferu pred izbore, naoružaju ljude jedne protiv drugih i prizovu bratoubilačke sukobe. Ubeđen sam da u tome neće uspeti. Ovo su vrlo niski pokušaji destabilizacije Srbije, jer se šalje poruka kako treba iritirati drugu stranu i izazivati konfrontaciju - objasnio je profesor.

00:18 Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

Osvrćući se na fizički napad na Ljiljanu Cvjetanović, Krkobabić je ocenio da je reč o kukavičkom činu koji šalje izuzetno lošu poruku javnosti.

- Postoji nešto što se zove psihologija mase u ovakvim momentima, ali svako mora da razmisli o svojim postupcima. Važno je staviti sve u pravi kontekst: ljudi koji su predstavljali listu 'Aleksandar Vučić' stajali su mirno za svojim štandom. Prema njima su krenuli oni koji sebe nazivaju predstavnicima studenata i tada je došlo do incidenta. Reč je o vrlo jasnoj provokaciji s ciljem da se izazove upravo ovakav sukob - započeo je Krkobabić, a potom uputio retoričko pitanje podsećajući na to da Aleksandar Vučić nikada nije odlazio pred tuđe štandove i provocirao:

- Nisam video da je Aleksandar Vučić odlazio pred tuđe štandove i tamo se obraćao. On govori o programu i razvoju zemlje do 2035. godine, što predstavlja potpuno nov politički koncept. Sa druge strane, prisustvujemo najnižem nivou političke kulture, čiji je jedini cilj da unese nemir među građane do 25. oktobra. Sramota je što to radi upravo čovek koji je nosilac liste. Potpuno je nebitno da li je on 'prvi među jednakima' ili hoće li podneti ostavku - javnost ga vidi kao odgovornog. Od toga ne može da pobegne. Može biti najbolji lekar na svetu, ali se trenutno bavi politikom i ima pretenciju da obavlja javnu funkciju. Zamislite da imamo kandidata za narodnog poslanika koji ide ulicom i progoni političke protivnike.

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a gost emisije "Kurir i tačka" Foto: Kurir Televizija

Govoreći o daljem razvoju političkih tenzija i ulozi pojedinaca u njima, naglašeno je da trenutna dešavanja direktno ugrožavaju izborni proces.

- Atmosfera kojoj prisustvujemo jasan je pokazatelj onoga što nas čeka u narednim danima, sa očiglednim ciljem da se onemogući sprovođenje i održavanje samog izbornog dana. Kada sklonimo postrani psihologiju mase i pogledamo pojedinca, vidimo da u poslednjih nekoliko meseci nije bilo nikakvog društvenog angažmana profesora Srdanovića vidljivog javnosti, izuzev dva obraćanja, od kojih je jedno bilo prilikom predavanja takozvane studentske liste. Pored toga, imali smo svega dva ili tri televizijska pojavljivanja u kojima je davao prilično površne odgovore na pitanja novinara - dodao je Krkobabić.

Aida Ćorović zagovara antisrpsku politiku

Dok tenzije na ulicama rastu, aktivistkinja Aida Ćorović javno govori o mogućoj postizbornoj krizi i masovnim demonstracijama, upućujući poruke koje dodatno podgrevaju atmosferu uoči 25. oktobra i pozivaju na promenu granica Srbije i Republike Srpske.

- Dotična gospođa i njena nevladina organizacija se vrlo lepo snalaze u ovom sistemu - dobro žive, posluju i funkcionišu još od 2012. godine. Sama činjenica da ima mogućnost da govori u medijima i da se prenosi deo njenog izlaganja, dovoljno govori o demokratičnosti našeg društva. Međutim, njima ovakav sistem uopšte ne odgovara i smatraju da sve treba menjati, dok u Aleksandru Vučiću vide glavni problem i izvor nestabilnosti. Svakome ko ima bar malo kućnog vaspitanja i patriotskog osećaja tako nešto ne bi ni palo na pamet. Ipak, da ne bih zvučao naivno, moramo doći do suštine: za njih je ovolika i ovakva Srbija očito - prevelika - istakao je Krkobabić.

O pozivu na mobilizaciju kompletne tzv. studentske liste svoj komentar dao je i profesor Miletić.

- Vidite i sami kakva je to ideja kada ta gospođa podržava antisrpsku politiku - i to ne samo sada, već konstantno. Po toj logici, za sve su krivi Srbi samo zato što su najbrojniji. Ona i dalje živi u Titovoj Jugoslaviji, ali to vreme je prošlo. Ne smemo dozvoliti da sve te sile destabilizuju naše društvo. Ona nema stvarni društveni uticaj i ovde je reč samo o ostrašćenosti jednog dela javnosti. Podigli smo se nakon propasti Srbije i sada moramo napraviti ključne skokove u razvoju, a ne smemo dozvoliti da nam ovakvi ljudi uređuju budućnost -rekao je profesor Miletić.

Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Istovremeno, hrvatski novinar Domagoj Margetić otišao je korak dalje u svojoj retorici, govoreći o vešanju Srba, utovaru na kamione i fizičkim obračunima sa političkim protivnicima usred Beograda. Ovakav govor mržnje, bez obzira na to sa koje strane dolazi, opasno pomera granicu prihvatljivog političkog diskursa.

- Njih će sam život poslati u prošlost, a izbori treba da budu mesto gde ćemo to pokazati i gde ćemo nastupiti ujedinjeni. Srbija će prepoznati svoj pravi put i utišati sve takve glasove. Komentarisati ovakve bljuvotine predstavlja svojevrsni verbalni zločin, ali svako na kraju govori o sebi. Drago mi je što tako govore, jer mi koji se zalažemo za jedinstvo i budućnost zahvaljujući tome možemo jasno da se prepoznamo i okupimo - poručio je profesor Miletić.

06:40 Stefan Krkobabić: U 11 tačaka blokaderske liste nema ničega što se tiče stvarnog života ljudi Izvor: Kurir televizija

I dok se sa jedne strane poziva na političke promene i odgovornost, blokaderska lista je ponovo odbila učešće u televizijskom duelu.

- Da biste izašli pred javnost, morate biti ozbiljno spremljeni i pripremljeni i vi i cela vaša lista. Morate imati veliko znanje, ali i iskustvo u medijskim pojavljivanjima. Oni ne znaju šta zastupaju, ko stoji iza njih, niti ko bi sutra preuzeo koju funkciju. Ti ljudi na listi uopšte nisu deo suštine tog pokreta. Za mene su ovo najveći promašaji koji su mogli da se dese. Ako smo svi znali da će se izbori održati do kraja godine, kako su i dalje toliko nespremni? Pitam se dokle može da ide taj društveni patos. Nemaju ni poruku, ni pokret, ni liderstvo, ni strukturu. Tih 11 tačaka je čista bruka, 'ChatGPT' bi sastavio bolji program! Dajte veštačkoj inteligenciji da napravi listu, bolje će to uraditi nego oni - objasnio je profesor.

Osvrćući se na izbornu ponudu opozicije i delovanje pojedinih javnih ličnosti, Krkobabić je ocenio da u njihovim stavovima nema ni evropskih vrednosti ni konkretnih rešenja za životne probleme građana.

- Ideje Dinka Gruhonjića nemaju nikakve veze sa evropskim vrednostima, iako pokušavaju tako da se predstave. Od samog početka sam bio skeptičan prema tome da oni baštine vrednosti Evropske unije, jer ni u jednom trenutku nisu spomenuli otvaranje poglavlja, pristupne pregovore niti ključne spoljnopolitičke odnose sa Rusijom ili SAD. U njihovih 11 tačaka nema ničega što se tiče stvarnog života ljudi - prvih pet tačaka odnosi se na neku vrstu osvete, a od toga se ne živi. Ne spominju se ni plate ni penzije. To nije program za buduću vladu, pa čak ni za udruženje građana, već jedno veliko ništa. Međutim, dok je to 'veliko ništa' pokazatelj nedostatka kreativnosti, daleko veći problem predstavlja nasilje koje sprovode na ulicama i ponašanje kom prisustvujemo - zaključio je potpredsednik PUPS-a.

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Kurir.rs

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