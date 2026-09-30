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Bojan Pajtić više nije šef iz senke koji je sastavljao takozvanu Studentsku listu. On se sada autovao i javno deli političko-komunikacione instrukcije Studentskoj listi, opozicionim strankama, nevladinom sektoru i analitičarima.

Dok se "Studentska lista" predstavlja kao nova i nezavisna politička ponuda, iz Pajtićeve objave na Iksu vidi se koliko se pažljivo razmišlja o porukama koje treba plasirati biračima.

Pajtić je najpre izneo niz teških optužbi na račun SNS i Aleksandra Vučića, a zatim je prešao na otvoreno davanje uputstva šta bi politički protivnici vlasti trebalo da govore.

- Radikali nisu slučajno potpuno sakriveni u kampanji naprednjaka. Iako je SNS nasilnička organizacija, većina njihovih birača, zbog medijskog monopola, to u ovih 14 godina nije spoznala. Međutim, kod velikog broja Vučićevih birača, posebno kod ženskog dela, prezime Šešelj je sinonim za agresiju i nasilje. Zato bi bilo jako korisno, u kontekstu svega što se ovih dana dešava, kada bi predstavnici Studentske liste, opozicionih stranaka, nevladinog sektora, ali i analitičari koristili sintagmu "Vučićeva i Šešeljeva lista" kad god spomenu listu oko SNS - napisao je Pajtić.

Foto: Printscreen

Pajtić dakle nije samo izneo sopstveno političko mišljenje, već je javno napisao konkretnu formulu koju želi da čuje iz usta predstavnika Studentske liste i čitavog opozicionog bloka.

Ako bivši predsednik Demokratske stranke javno govori Studentskoj listi kako da formuliše poruke, koje izraze da koristi i na koji način da politički brendira protivnika, onda je sasvim legitimno postaviti pitanje koliko je ta lista zaista nezavisna od stare političke strukture.