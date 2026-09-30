SPEKTAKL! PRAVI GAZDA STUDENTSKE LISTE SE AUTOVAO: Bojan Pajtić konačno izašao iz senke, sad im javno deli zadatke i instrukcije!
- Bojan Pajtić javno daje političko-komunikacione instrukcije Studentskoj listi, opoziciji, NVO i analitičarima
- U objavi na Iksu predlaže da se lista oko SNS naziva 'Vučićeva i Šešeljeva lista'
Bojan Pajtić više nije šef iz senke koji je sastavljao takozvanu Studentsku listu. On se sada autovao i javno deli političko-komunikacione instrukcije Studentskoj listi, opozicionim strankama, nevladinom sektoru i analitičarima.
Dok se "Studentska lista" predstavlja kao nova i nezavisna politička ponuda, iz Pajtićeve objave na Iksu vidi se koliko se pažljivo razmišlja o porukama koje treba plasirati biračima.
Pajtić je najpre izneo niz teških optužbi na račun SNS i Aleksandra Vučića, a zatim je prešao na otvoreno davanje uputstva šta bi politički protivnici vlasti trebalo da govore.
- Radikali nisu slučajno potpuno sakriveni u kampanji naprednjaka. Iako je SNS nasilnička organizacija, većina njihovih birača, zbog medijskog monopola, to u ovih 14 godina nije spoznala. Međutim, kod velikog broja Vučićevih birača, posebno kod ženskog dela, prezime Šešelj je sinonim za agresiju i nasilje. Zato bi bilo jako korisno, u kontekstu svega što se ovih dana dešava, kada bi predstavnici Studentske liste, opozicionih stranaka, nevladinog sektora, ali i analitičari koristili sintagmu "Vučićeva i Šešeljeva lista" kad god spomenu listu oko SNS - napisao je Pajtić.
Pajtić dakle nije samo izneo sopstveno političko mišljenje, već je javno napisao konkretnu formulu koju želi da čuje iz usta predstavnika Studentske liste i čitavog opozicionog bloka.
Ako bivši predsednik Demokratske stranke javno govori Studentskoj listi kako da formuliše poruke, koje izraze da koristi i na koji način da politički brendira protivnika, onda je sasvim legitimno postaviti pitanje koliko je ta lista zaista nezavisna od stare političke strukture.
Posebno je zanimljivo što Pajtić svoje instrukcije šalje i opozicionim partijama, nevladinim organizacijama i analitičarima. Praktično ih tretira kao jedan političko-medijski front kojem sugeriše zajedničku terminologiju.