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Oleg Nikolić, kog Informer označava kao muškarca sa snimka incidenta u Novom Sadu, u kojem je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković udarena u glavu, uhapšen je danas, prenosi taj medij. Kako se navodi, Nikolić je nakon incidenta obrijao brkove, a potom pokušao da se sakrije u podrumu porodične kuće.

Posle sinoćnjeg haosa kod Futoške pijace u Novom Sadu, gde je tokom sukoba pristalica dve političke opcije aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila snažan udarac u glavu, danas je usledilo hapšenje.

Informer navodi da je policija uhapsila Olega Nikolića, kog taj medij identifikuje kao muškarca koji je na snimku udario Cvjetkovićevu.

Prema njihovim navodima, Nikolić je tokom dana pokušao da promeni izgled tako što je obrijao brkove, a zatim se sakrio u podrumu porodične kuće.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je da je Nikolić bio redar na skupovima blokadera i izneo tvrdnju da je pripadao neformalnom obezbeđenju prvog kandidata Studentske liste Ilije Srdanovića.

"Sinoć je udario ženu, danas je uhapšen, krio se u podrumu, bio je redar na blokaderskim skupovima", rekao je Vučićević.

On je naveo i da je Nikolićev otac, kada je policija došla po njega, navodno prvo rekao da mu sin nije kod kuće. Vučićević je tokom emisije prikazao i snimak hapšenja.

"Obrijao brkove i sakrio se u podrumče. Sad će lepo, u skladu sa zakonom, da odgovara", dodao je Vučićević.

Posebno se osvrnuo na snimak sinoćnjeg incidenta, tvrdeći da se na njemu vidi kako Nikolić kreće prema Cvjetkovićevoj i udara je u glavu.

Istovremeno, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policiji da pregleda snimke sa mesta incidenta, identifikuje učesnike i utvrdi da li postoje elementi krivičnog dela.

Snimci sa Futoške pijace pokazuju veliku gužvu i fizički sukob tokom kojeg Cvjetkovićeva dobija udarac u predelu glave.Vučićević je ocenio da bi nakon hapšenja mogla da usledi politička kampanja u kojoj bi Nikolić bio predstavljen kao žrtva progona, ali je to njegova procena i za sada nema potvrde da će se tako nešto dogoditi.