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Aleksandar Vučić je danas posetio Denisa Stojanovića (53), koga su blokaderi brutalno napali sinoć u Nišu.

- Posetio sam danas Denisa Stojanovića, dobrog i poštenog čoveka iz Niša, kome je pristalica tzv. studentskog pokreta naneo višestruke povrede, samo zato što je učestvovao u kampanji od vrata do vrata - naveo je Vučić i dodao:

- Nadam se da će, uprkos ozbiljnim povredama, Denis uskoro ponovo biti u svom domu, sa suprugom i petnaestogodišnjim sinom. Nasilje nikada neće pobediti!

Podsetimo, slučaj je prijavljen policiji, a nadležni organi sada treba da utvrde sve okolnosti napada, a svedoci navode da je lice odgovorno za povređivanje aktiviste počasni konzul Austrije u Nišu Goran Jovanović.

Muškarac star 53 godine primljen je zbog povrede glave, a posle lekarskih pregleda i kontrolnog skenera, odlučeno je da bude zadržan u bolnici i pod daljim nadzorom lekara.

- Pacijent je zadržan na daljem ispitivanju, dijagnostici i opservaciji. Vidljiv je hematom u predelu iznad oka, nakon udarca. Na kontrolnom skeneru uočeno je krvarenje u mozgu. Pacijent se žali na jaku glavobolju, mučnine i nagon na povraćanje - rekao je doc. dr Milan Lazarević.

Foto: Kurir

Prema našim saznanjima, napadnuti aktivisti izjavili su da su razgovarali da građanima od vrata do vrata, a kada su došli na jednu od adresa, osumnjičeni je počeo da ih tera iz dvorišta.

- Izlazite napolje, vi ste u tuđem dvorištu, marš napolje iz mog poseda - vikao je on, a potom je, kada su aktivisti pokušali da objasne da su tu da obave anketiranje, uzeo metalnu šipku u ruke zamahnuio u nameri da ih udari.

Blokaderi se tu nisu zaustavili, te su u Beogradu napali i 81-godišnjeg Dušana Jokića — i to kada ga je blokader gurnuo na automobil u pokretu.

00:34 Napad blokadera na čoveka u Beogradu 2 Izvor: Ustupljen video