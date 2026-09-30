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redstavnici tzv. studentske liste saopštili su da će Srbija zadržati principijelno stanovište o neuvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, usled čega su izazvali, ili bolje rečeno, produžili rat i raskol koji već mesecima traje u njihovim redovima.

Naime, tzv. studentska lista je napokon odgovorila na pitanje Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" da li nameravaju da uvedu sankcije Rusiji, usled čega su — svojim odgovorom — izazvali samo negodovanje i bes.

- Samo da se razumemo, ako je ne sankcijama Rusiji onda nema potrebe za referendumom o EU! Tako ti je to - napisala je Užička Republika na mreži X.

Foto: Printscreen X

Advokat Čedomir Stojković, koji je još juče negodovao zbog predizbornog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas se opet oglasio, ali ovog puta, prozivajući jednog od "njih".

- Molim PSG (Pokret slobodnih građana) i predsednika pokreta Pavla Grbovića, da nakon što su studenti saopštili da neće uvoditi sankcije Rusiji — objasne da li i oni odustaje od sankcije Rusiji? - upitao je na mreži X.

Foto: Printscreen X

"Naša podrška studentskoj listi nije bezuslovna"

Bilo je i onih koji su stavili jasnu granicu — da se blokaderi ne uzdižu više od onoga što su već uveliko poleteli.

- Naša podrška studentskoj listi nije bezuslovna. Podržavamo ono što je zajedničko: slobodne izbore, demokratske institucije, vladavinu prava i promenu sistema. Ali zadržavamo pravo da se ne slažemo sa stavovima koje smatramo pogrešnim. Jedan od njih je odnos prema sankcijama Rusiji. PSG je za usklađivanje Srbije sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom i od toga ne odustaje - naveo je Aris Movsesijan, član Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića.

Foto: Printscreen X

I građani shvatili gde greše...

Čini se da su se i građanina obrušili na predstavnike tzv. studentske liste i poručili da je u pitanju neistina i da svi znaju da lažu kako bi ubedili građane da glasaju za njih.

- Izgubili ste me već kod reči NASTAVIĆE. Ne treba nam neko ko će bilo šta da nastavi od ovoga što radi ova vlast. Ne trebaju nam nova lica na istoj propaloj politici. Ko je pominjao promenu sistema? Šta je ovde promena? Ko je rekao Nećemo sad o spoljnoj politici? A šta je ovo? - navela je Vesna na pomenutoj mreži, kao odgovor na saopštenje tzv. studentske liste.

Foto: Printscreen X