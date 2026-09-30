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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, osvrćući se na incidente u režiji blokadera sinoć u Novom Sadu, poručuje da "državu ne može da vodi onaj ko pesnicom udara ženu" i dodaje da su "ženama i Srbiji potrebni ozbiljni, odgovorni i pristojni ljudi, a ne siledžije".

"Sinoć je, videli ste, jedan 'magarac', udario ženu pesnicom u lice Zamislite da onako krvnički udarite ženu. Šta mora da bude u vašoj glavi?", pita Vučić i nastavlja:

"Mi njih moramo da doživljavamo kao naše sestre i braću, kao ljude, da nikada ih ne mrzimo na način na koji oni mrze one koji drugačije misle od njih. Mi moramo da pokažemo i strpljenje i trpeljivost, ali i odgovornost. Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom u glavu da udara jednu ženu. Mi to ne možemo da prihvatimo i nećemo. Zato hoćemo ujedinjenu Srbiju, zato hoćemo mir, stabilnost, a ne rušenje Srbije i prebijanje žena".

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