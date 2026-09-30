Aleksandar Vučić , nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, osvrćući se na incidente u režiji blokadera sinoć u Novom Sadu , poručuje da "državu ne može da vodi onaj ko pesnicom udara ženu" i dodaje da su "ženama i Srbiji potrebni ozbiljni, odgovorni i pristojni ljudi, a ne siledžije".

"Mi njih moramo da doživljavamo kao naše sestre i braću, kao ljude, da nikada ih ne mrzimo na način na koji oni mrze one koji drugačije misle od njih. Mi moramo da pokažemo i strpljenje i trpeljivost, ali i odgovornost. Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom u glavu da udara jednu ženu. Mi to ne možemo da prihvatimo i nećemo. Zato hoćemo ujedinjenu Srbiju, zato hoćemo mir, stabilnost, a ne rušenje Srbije i prebijanje žena".