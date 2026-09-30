"Posetio sam Dalibora Markovića Palmu, sina moga brata Dragana Markovića Palme, na TV Palma Plus u Jagodini i setio se divnih dana iz mladosti, kada smo ovde gostovali, a veče završavali uz najbogatiju sofru. Daliboru i celoj njegovoj porodici želim dobro zdravlje i mnogo uspeha u svakom poslu. Mnogo mi je žao što Palma više nije sa nama, nedostaje", naveo je Vučić na Instagramu.

"I sad vas molim da vidite šta je čovek spremio za dva čoveka, kao za dve vojske, kao za dve divizije, baš kao nekada kod Palme. I toliko mi se sete probudi kada dođem ovde, a opet se divno osećam kada vidim koliko Palmu i danas ovde vole, i u njegovoj porodici, i drugi ljudi. A ovo možete samo ovde da dobijete. I oni su ovo sve po spisku pravili, to samo kod Palme je bilo. Ne kaže on njima: 'Napravite nešto pa poslužite goste'. Ne, ne. Sve mora da piše šta će da bude i kako će da piše. To samo tu ima. Hvala Daliboru, hvala prijatelju, i nadam se da ćemo uvek ovako da se viđamo i međusobno posećujemo", rekao je Vučić, a nadovezao se Marković: