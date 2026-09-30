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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je podsetio da smo prethodnih godinu i po dana, gotovo dve, prisustvovali nečemu o čemu moramo objektivno i racionalno da govorimo, kao da, kako je vreme odmicalo, smo počeli da shvatamo da oni u stvari nikada nisu hteli nikakvu pravdu.

- Najpre, bio je razumljiv gnev ljudi. Nekad se dogode stvari na koje ne možete da utičete. Postoje tragedije, nesreće, ali razumete gnev ljudi. Razumete da ljudi ne žele da tako nešto vide. Želimo da dođemo do pravde. Za to je potrebno vreme, i tu pravdu ne donosi ulica, već institucije jedne zemlje. Onda, kako je vreme odmicalo, onda smo počeli da shvatamo da oni u stvari nikada nisu hteli nikakvu pravdu. Da ih pravo i pravda nisu ni zanimali. Da jedino što su želeli u stvari bila je vlast po svaku cenu, fotelje po svaku cenu, i nije važno uz koliko žrtava. I tada, po prvi put, još u decembru, a onda sam to nastavljao u februaru, martu, aprilu, bezbroj puta sam im govorio: hajte, ljudi, da sednemo. Mi vas poštujemo. Ajmo da sednemo, da razgovaramo. Ajmo zajednički da pokušamo da pronađemo rešenje za sve probleme sa kojima se suočavamo.Od svega toga, od svih tih poziva, od svega što smo molili, nikada nismo dobili pozitivan odgovor. Nekada bi rekli: "Nećemo sa tobom zato što nisi nadležan. " Nekada bi rekli: "E, sad nećemo sa tobom zato što si nadležan. " Kako god okrenete, nikada razgovor i dijalog nisu hteli. A kad neko ne želi razgovor, kad neko ne želi dijalog, ja vas samo molim da razmislite, dragi prijatelji: taj uvek nešto krije. Onaj koji ne krije ništa, šta mu je problem da razgovara? To je neki greh? Reč "kompromis" je loša? Ne, to bi bilo idealno za našu zemlju. Nikada nisu hteli. Nikada nisu hteli da razgovaraju zato što je celim tim pokretom, navodno studentskim, a studenata nema, upravljao neko drugi - rekao je Vučić.

On je upitao zašto nikada nismo videli nijednu sliku nekog plenuma.

- Zato što vole da kažu: ne, ne, ne odlučuju oni koje vi vidite, nego to odlučuje tamo neko, neki plenum. Vi rušite osnovne postulate demokratije kao najvišeg oblika političkog režima. Vi ne date ljudima da znaju ko su ti tamo koji odlučuju. Ljudi treba da misle: to su tamo neka tajna društva, tajna bratstva, ko zna ko, pomognuto iz inostranstva, koje treba da sruši našu zemlju. I onda jedino što su tražili? Rekli su: dajte nam izbore. Ja sam rekao: imamo trenutno posla, ali ćete imati vanredne parlamentarne izbore. Čak sam rekao: podneću ostavku i kao predsednik republike hoću da vas bez vlasti, ovako, u kamiončetu, da dođem i da vas pobedim - rekao je on.

Vučić je naglasio da, dok su oni blokirali našu zemlju, dok su blokirali puteve, svakoga dana, i ovde u Jagodini i u centru, ljudima, "mi smo radili".