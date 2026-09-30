SINIŠA MALI SA MLADIMA BEOGRADA: Dok blokaderi ne žele da uče, mi biramo disciplinu i rad! Zato je važno da 25. oktobra svi zaokruže broj 1! (VIDEO)
- Siniša Mali je u Beogradu razgovarao sa mladima o obrazovanju i prvom poslu, uz poruku da je važno vredno učiti i raditi na sebi.
- Poručio je da 'znanje vam niko ne može oduzeti' i da se, za razliku od blokada fakulteta, zalažu za disciplinu, rad i produktivnost.
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa mladima iz Beograda, s kojima je razmatrao važne teme, ali je uspeo i da rado odgovori na sva njihova pitanja.
- Najviše smo pričali o obrazovanju i o tom prvom poslu, a ja nekako uvek volim da naglasim koliko je važno da vredno učite i radite na sebi, da pokažete šta možete, da potencijalni poslodavci to prepoznaju u vama. Znanje vam niko ne može oduzeti, i to je moja poruka danas. Dok blokaderi blokiraju fakultete i ne žele da uče, mi se zalažemo za disciplinu, rad i produktivnost, i to niko ne može da pobedi. Samo tako može da jača naša ekonomija i samo tako pobedjuje Srbija - naveo je Mali i dodao:
- Baš to pokazuje i program liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kao što nepostojanje programa blokadera pokazuje da im ni ekonomija, ni obrazovanje, nisu važni. Zbog toga je važno da 25. oktobra svi zaokružimo broj 1!
Pogledajte kako je tekao susret u nastavku:
Kurir.rs