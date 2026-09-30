Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa mladima iz Beograda, s kojima je razmatrao važne teme, ali je uspeo i da rado odgovori na sva njihova pitanja.

- Najviše smo pričali o obrazovanju i o tom prvom poslu, a ja nekako uvek volim da naglasim koliko je važno da vredno učite i radite na sebi, da pokažete šta možete, da potencijalni poslodavci to prepoznaju u vama. Znanje vam niko ne može oduzeti, i to je moja poruka danas. Dok blokaderi blokiraju fakultete i ne žele da uče, mi se zalažemo za disciplinu, rad i produktivnost, i to niko ne može da pobedi. Samo tako može da jača naša ekonomija i samo tako pobedjuje Srbija - naveo je Mali i dodao: