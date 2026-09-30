Slušaj vest

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa mladima iz Beograda, s kojima je razmatrao važne teme, ali je uspeo i da rado odgovori na sva njihova pitanja. 

Najviše smo pričali o obrazovanju i o tom prvom poslu, a ja nekako uvek volim da naglasim koliko je važno da vredno učite i radite na sebi, da pokažete šta možete, da potencijalni poslodavci to prepoznaju u vama. Znanje vam niko ne može oduzeti, i to je moja poruka danas. Dok blokaderi blokiraju fakultete i ne žele da uče, mi se zalažemo za disciplinu, rad i produktivnost, i to niko ne može da pobedi. Samo tako može da jača naša ekonomija i samo tako pobedjuje Srbija - naveo je Mali i dodao: 

- Baš to pokazuje i program liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kao što nepostojanje programa blokadera pokazuje da im ni ekonomija, ni obrazovanje, nisu važni. Zbog toga je važno da 25. oktobra svi zaokružimo broj 1! 

Pogledajte kako je tekao susret u nastavku: 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNAPREDAK NIJE DOŠAO SLUČAJNO, HVALA VAM NA STRPLJENJU Mali o unapređenju kvaliteta života penzionera: Vi ste generacija koja je gradila škole, puteve, fabrike..
Siniša Mali
PolitikaBUJAGIĆI SE VRATILA U DEDOVINU U ROGAČU, POSETIO IH SINIŠA MALI Dokaz da se obrazovanje i poljoprivreda mogu uspešno uskladiti! Ovakve porodice su SNAGA SRBIJE
Siniša Mali
InfoBiz"Dve stotine radnika danonoćno radi na ovome" Siniša Mali i Bratislav Gašić na gradilištu u Surčinu: Muzej vazduhoplovstva biće kompletno obnovljen do maja FOTO
jov_7677_1790683063.jpg
PolitikaEVO KADA STIŽU PRVI "RAFALI" U SRBIJU Siniša Mali otkriva: Posle toga će svakog meseca dolaziti po jedan
Screenshot 2026-09-15 213407.png