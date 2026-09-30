- Je l' vi mislite da je moguće da vam se dogodi da u jednom danu, kao sinoć, i u Nišu i u Novom Sadu, na najbrutalniji način, napadne neko svoje komšije? Oni u nama ne vide ljude. Oni u nama vide ne znam šta i ne znam koga, ali mi u njima vidimo ljude. Mi uvek ćemo u njima da vidimo sestre i braću zabludele, vidimo ljude prema kojima ćemo da pokazujemo poštovanje, jer znamo da će se vratiti na pravi put i da će razumeti razmere prevare u koju ih je neko uveo. Jer razmislite samo: šta je u glavi čoveka koji sinoć u Novom Sadu, onako krvnički, udara jednu ženu pesnicom u glavu? Kolika je mržnja u njegovoj glavi? Šta se njemu dogodilo? Je l' moguće da su ga roditelji tako vaspitali? - upitao je Vučić.

- A on je došao dotle da krvnički pesnicom udari ženu. Nama vlast traže ljudi koji kažu da je najviša vrednost udarati ženu pesnicom u glavu. A ja mislim da je najveća sramota podići ruku na ženu, podići glas na ženu. Žena je stub našeg društva, žena je stub porodice, žena je stub države. Žene su uvek bile odgovornije od nas muškaraca. Razmislite o jednoj važnoj stvari: to se dogodilo sinoć, negde u ovo vreme. Jeste li čuli ijedno jedino "izvini"? Jeste li čuli ijedno jedino "izvinite" iz njihovih redova, da kažu: "Pogrešio je, osuđujemo, izvinite zbog toga"? Niste čuli ni jedno jedino "izvinite". Oni nemaju to u svom rečniku. Oni ne razumeju da je loše kada udaraš ženu. Oni misle da je i to dobro, zato što ta žena u stvari nije čovek, ona je ćaci. Dotle su doveli njihove mozgove. Oni su krenuli da nam razbijaju porodice, da nam okreću decu protiv baka i deka, da nam okreću decu protiv roditelja, da ruše sve tradicionalne vrednosti srpskog društva. Sve su to radili u prethodne 2 godine. Onda vam kažu: "Uzmi ličnu kartu bake i deke. " Stvarno? Vi biste ljudima koji su gradili ovu zemlju da zabranite da glasaju? Koji su napravili ovu zemlju, čije su vredne ruke izgradile sve ovo što danas imamo? Vi biste njih, na bilo koji način, da odstranite od izbora? Je li to moguće? Odakle nam je to došlo, odakle nam je to stiglo, ko nam je to doveo u zemlju? - rekao je Vučić.