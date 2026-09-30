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Dve liste, dve politike i dve potpuno različite slike Srbije: jedna govori jezikom pretnji, druga poziva na razgovor!

S jedne strane, Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poziva na debatu, koju je istakao da želi da se ekranizuje u uslovima koji odgovaraju i drugoj, i trećoj, i petoj strani — kako im odgovara, ali uporno dobija samo odbijanje izlaska na duel, debatu, dijalog i razgovor.

- Rekli su zato što nam ne date slobodu da razgovaramo, a kad smo rekli hajde da idemo na debate, onda su došli, i u prvoj izgubili, i rekli a, ne, nećemo debate! Ne zna se ko odlučuje, pozovem prvog sa liste, prirodno je da želite da razgovarate, lako je da pobede najgoreg, a onda iz kreveta odgovaraju. Oni su rekli vama "ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje" - naveo je Vučić.

A sa druge, strašnije strane...

Sa druge strane, svedoci smo višemesečnog nasilja, terora, pretnji i napada predstavnika tzv. "studentske liste" na poštene građane koji su ih prozreli još na početku!

- Samo noću da vas jurim iz osvete. Nećete hodati slobodni ulicama, čaršijama, sokacima. Okrenite se, biću vam za vratom - izjavio je Domagoj Margetić, hrvatski kvazinovinar i provokator, u svom izlivu besa i dodao:

- Znam da u Beogradu ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise. Mora da se trpaju vezani na kamion. To će biti najbrža presuda, tako ćete se đubreta najbolje rešiti!

Domagoj Margetić Foto: Instagram/domagojmargetic

I dok Aleksandar Vučić naglašava da je volja naroda jedino što će se poštovati na predstojećim izborima 25. oktobra, sa druge strane, blokaderi pokazuju kakva mržnja isijava iz svake pore, pozivajući na nasilje i strah. Te se ne libe da kažu: "Nadamo se da studentski pokret ima odgovor na pitanje šta ćemo da radimo uveče kada oni proglase pobedu".

Sa jedne strane revolucija, ulica i najave krvoprolića, sa druge dijalog, razvoj i poziv da građani slobodno odluče na izborima.

- Tamburat letvama, zatvarati po haustorima, dobro prebijati i tako dalje. Nema milosti. Čekamo da vas jurimo - na to dodaje Margetić!

Foto: Screenshot

Ali i od Vučića stiže odgovor: "Nije razlog to što gubite izbore da siledžijski postupate i da napadate svakoga ko misli drugačije. Ja pozivam ljude sa naše strane da im ne odgovaraju na ovo!"

Izbori između Srbije bandera, kamiona i krvavih ulica, i Srbije mira, razgovora, stabilnosti i daljeg napretka.

Pogledajte kako razlike izgledaju u nastavku:

01:49 Politika Aleksandra Vučića i politika studentske liste Izvor: Kurir