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Predsednik SNS Miloš Vučević obišao je danas Smederevsku Palanku i Azanju gde je posetio fabriku sokova i mineralne vode “Vesna” i razgovarao sa građanima.

“U nastavku obilaska Smederevske Palanke imao sam priliku da razgovaram sa mladima iz naše stranke i zahvalim im na svakom satu koji su posvetili razgovoru sa sugrađanima. Ponosan sam na njihovu energiju, na to što veruju u sebe, svoje ideje i budućnost Srbije”, naveo je Vučević na Instagramu.

Vučević je poručio grđanima da je svako nasilje nedopustivo, a da nasilje nad ženama mora posebno jasno i glasno da se osudi, kao i da počinioci moraju da odgovaraju i da je to pitanje osnovne pristojnosti i odgovornosti svih nas.

“Znam da im nije lako kada ih zbog političkog uverenja vređaju ili ismevaju. Zato sam ih pozvao da ostanu dosledni sebi, da razgovaraju sa ljudima i pažljivo ih slušaju”, rekao je Vučević.

On je zahvalio građanima i naveo da veruje u njih i u Smederevsku Palanku.

Vučević je zatim obilazak Srbije nastavio u Azanji, posetom fabrici sokova i mineralne vode "Vesna".

“Upoznao sam ljude koji su pre gotovo 35 godina pokrenuli porodični posao i nastavili da ga razvijaju i u teškim vremenima”, rekao je Vučević.

Dodao je da ga raduje što porodica već planira proširenje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta i istakao da njihova priča pokazuje koliko su važni preduzetnički duh i stabilni uslovi u kojima ljudi mogu da planiraju, ulažu i ostvaruju svoje ideje.