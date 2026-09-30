VUČEVIĆ POSETIO SMEDEREVSKU PALANKU I AZANJU: Verujem u Srbiju koja radi i stvara, koja poštuje trud vrednih ljudi i daje im priliku da napreduju
Predsednik SNS Miloš Vučević obišao je danas Smederevsku Palanku i Azanju gde je posetio fabriku sokova i mineralne vode “Vesna” i razgovarao sa građanima.
“U nastavku obilaska Smederevske Palanke imao sam priliku da razgovaram sa mladima iz naše stranke i zahvalim im na svakom satu koji su posvetili razgovoru sa sugrađanima. Ponosan sam na njihovu energiju, na to što veruju u sebe, svoje ideje i budućnost Srbije”, naveo je Vučević na Instagramu.
Vučević je poručio grđanima da je svako nasilje nedopustivo, a da nasilje nad ženama mora posebno jasno i glasno da se osudi, kao i da počinioci moraju da odgovaraju i da je to pitanje osnovne pristojnosti i odgovornosti svih nas.
“Znam da im nije lako kada ih zbog političkog uverenja vređaju ili ismevaju. Zato sam ih pozvao da ostanu dosledni sebi, da razgovaraju sa ljudima i pažljivo ih slušaju”, rekao je Vučević.
On je zahvalio građanima i naveo da veruje u njih i u Smederevsku Palanku.
Vučević je zatim obilazak Srbije nastavio u Azanji, posetom fabrici sokova i mineralne vode "Vesna".
“Upoznao sam ljude koji su pre gotovo 35 godina pokrenuli porodični posao i nastavili da ga razvijaju i u teškim vremenima”, rekao je Vučević.
Dodao je da ga raduje što porodica već planira proširenje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta i istakao da njihova priča pokazuje koliko su važni preduzetnički duh i stabilni uslovi u kojima ljudi mogu da planiraju, ulažu i ostvaruju svoje ideje.
“Verujem u Srbiju koja radi i stvara, koja poštuje trud vrednih ljudi i daje im priliku da napreduju. To je ujedinjena Srbija za koju se borimo”, rekao je Vučević.