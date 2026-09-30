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Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da su blokaderi mesecima govorili kako nema debate, a sada, kada im se ta ista debata nudi, oni beže.

- Jesu li vam hiljadama puta, i ovde u Jagodini, u čitavom Pomoravlju, Šumadiji, celoj našoj Srbiji, svuda govorili: nema dovoljno demokratije, nema debata, ne možemo da idemo da u lice kažemo Vučiću sve što mislimo? Raspisani izbori, govorili su: neće Vučić da podnese ostavku. Podneo sam ostavku. Da idem kao i svi drugi građani u izbornu kampanju. I to su lagali. A onda sam im ponudio duel, i rekao: evo, izvolite, ljudi, dođite, pobedite me. Dođite, pokažite da ćete da me pobedite s lakoćom. Ja sam taj najgori, ja sam taj monstrum, zlikovac, ubica, sve što ste govorili svih ovih prethodnih godina. Sve što ste lagali. A lagali ste za zvučni top, lagali ste za Sarajevo Safari, lagali ste za Jovanjicu, lagali ste za dete koje je teško povređeno, a kasnije je i toboš preminuo, i tako dalje. Sve ste lagali. Ajde, dođite pa mi to recite u lice. A onda oni kažu: a ne, ne, nećemo. Vi se začudite: zašto ne? I pitao sam se zašto ne - rekao je Vučić.

On je naveo da nije odmah pomislio da oni to ne smeju, i da je na kraju zaključio da za izbegavanje debate blokaderi imaju nekoliko razloga.

- Nisam kao svi skočio i rekao: ne smeju. Jer ne verujem da je to razlog. Reći ću vam ja šta je razlog. Onda ih pozove Televizija Srbije i kaže: evo, idemo dva protiv, vas dvoje protiv Vučića. I ti sa studentsko-blokaderske liste, i ti iz Crte, idete i jedni i drugi, zajedno idete protiv Vučića, da vidimo sme li Vučić da prihvati. Oni jedni i drugi odbili, ja prihvatio. Onda sam rekao: ako im je malo dvoje, dovedite i troje i četvoro. Pokazaću i za to troje i za četvoro da nije dovoljno, jer nemaju rezultate, jer nemaju program, jer nemaju planove, jer nemaju ideje, jer ne znaju šta bi u Srbiji da urade osim da mrze. I neće se odazvati. Ali onda sam došao do zaključka, razmišljao sam: a zašto neće? I vi biste sad rekli, vi koji me volite, rekli biste: pa ti si sposobniji, pametniji. Nije to razlog. Nešto je drugo tu razlog. Razlog je sledeći: oni hoće da vas prevare, kao što su varali gotovo 2 godine. Hoće da vam ne kažu šta im je politika. Hoće da vam ne pruže glavne odgovore, nego sve kao kiša oko Kragujevca. Kad ih pitate za sankcije Rusiji, nešto ga zakukulje, zamumulje, pa ni sami ne znate šta bi - pojasnio je Vučić.

- A onda vam kažu: to je zaključio plenum. Pa ne ide plenum u Skupštinu. U Skupštinu idu ljudi koje je podržao Nenad Čanak, koje vodi Bojan Pajtić iz Demokratske stranke, a znate kakva im je antisrpska politika. I kada to sve imate u vidu, pa razmislite zašto ne idu u debate. To je jedan razlog, što neće da vam pokažu kakva bi im bila stvarno antisrpska politika. Drugi razlog je taj što vi, dragi građani, mislite da ekonomija će samo da se nastavi i da bude dobra i uspešna. Neće. Njihov glavni "ekonomski" stručnjak je Šoškić, koji nam je uništio dinar od 2008. do 2012. Dinar je vredeo, evro je vredeo 75 dinara kada je on napuštao funkciju u Narodnoj banci, bio je već 117 dinara za 1 evro. Hoćete li ponovo da živite na taj način, da kad se probudite prvo razmišljate koji je kurs dinara, pa da tek onda čujete vremensku prognozu? Ili ćete da živite normalno, onako kako ste živeli u poslednjih 14 godina, znajući da je vrednost vaše nacionalne valute ista kao što je bila juče, i prekjuče, i pre mesec dana, i pre godinu dana, i pre 5, i pre 10 godina? - upitao je Vučić i naglasio da je treći razlog zapravo ključni.

- Taj treći razlog je, pod A, taj što oni ne žele nikome da polažu račune. Oni ne vide vas, građane, oni ne vide vas, ljude u Srbiji, kao nekoga kome bi oni trebalo da polažu račune, kao nekoga kome bi oni trebalo da odgovaraju. Oni vam nedvosmisleno kažu: "Vi nas, građane Srbije, ne interesujete. " Što da idemo u debate, da mi vama objašnjavamo nešto? Što da mi vama, građanima, govorimo koja je naša politika i koji je naš program? Što da mi razgovaramo i da debatujemo sa nekim: "Pa ima neko iznad naroda"? Oni će da vam kažu: "E, taj iznad naroda je plenum i neko iznad plenuma. " I oni vam bukvalno govore: "Imitiraćemo politički sistem, nekada Pola Pota iz Kambodže, potpuni totalitarizam. " Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji. Zamislite šta bi radili ženama i ljudima u Srbiji da su na vlasti - izjavio je Vučić i nastavio: