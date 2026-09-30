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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", je danas obišao i mesnu industriju "Mak internešnal".

Tokom obilaska je konstatovao da i tamo žene drže sve.

"Gde god da se okrenem i šta god da obiđem, vidim isto - žene su te koje drže sve", kaže Vučić i dodaje:

"One su naš ponos. Naša je dužnost da ih poštujemo, čuvamo i štitimo. Bez žena ne bi bilo ni naše Srbije".

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