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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je danas i Pukovac.

"Kad ljude u Beogradu pitam: 'Znate li gde je Pukovac i u kojoj je opštini?', njima isto i Pukovac i Doljevac. A ne znaju koliko su lepi i Pukovac i Doljevac, i koliko divnih i vrednih ljudi ovde živi. Hvala vam od srca za svu podršku i poverenje svih ovih godina", poručuje Vučić.

Obraćajući se okupljenom narodu rekao je da ne treba da se vraćamo u prošlost i da nam zemlju vode oni koji su nam uništavali dinar i Narodnu banku.