Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je danas i Pukovac.

"Kad ljude u Beogradu pitam: 'Znate li gde je Pukovac i u kojoj je opštini?', njima isto i Pukovac i Doljevac. A ne znaju koliko su lepi i Pukovac i Doljevac, i koliko divnih i vrednih ljudi ovde živi. Hvala vam od srca za svu podršku i poverenje svih ovih godina", poručuje Vučić.

Obraćajući se okupljenom narodu rekao je da ne treba da se vraćamo u prošlost i da nam zemlju vode oni koji su nam uništavali dinar i Narodnu banku.

"Već je važno da nastavimo istim ritmom, i da, ako ne možemo u fudbalu, da budemo među uspešnijima u ekonomiji - možemo da budemo među najuspešnijima u Evropi, što je inače mnogo važnije", rekao je Vučić.

Ne propustitePolitika"ŽENE SU TE KOJE DRŽE SVE" Vučić: One su naš ponos! Naša je dužnost da ih poštujemo, čuvamo i štitimo - bez žena ne bi bilo ni naše Srbije (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"LEŽI NEGDE, GLEDA U PLAFON..." Vučić demaskirao prljavu igru blokadera: Ovo su 3 razloga zbog kojih ne smeju na debatu - "MENE NE POSTAVLJA PLENUM!"
Aleksandar Vučić
Politika"ŠTA JE U GLAVI ČOVEKA KOJI ONAKO KRVNIČKI UDARA JEDNU ŽENU PESNICOM U GLAVU?" Vučić: Mi uvek ćemo u njima da vidimo zabludele sestre i braću
2026-09-30 18_21_07-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - MONDO INC Mail — Mozilla Firefox.png
Politika"DOK SU ONI BLOKIRALI, MI SMO RADILI DA SRBIJA IDE NAPRED" Vučić: Nikada dijalog nisu hteli, a kad neko ne želi dijalog, taj uvek nešto krije
2026-09-30 18_28_27-Downloads - File Explorer.png