Politika
"NE ZNAJU KOLIKO SU LEPI I PUKOVAC I DOLJEVAC" Vučić: Ako ne možemo u fudbalu, da budemo među uspešnijima u ekonomiji
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je danas i Pukovac.
"Kad ljude u Beogradu pitam: 'Znate li gde je Pukovac i u kojoj je opštini?', njima isto i Pukovac i Doljevac. A ne znaju koliko su lepi i Pukovac i Doljevac, i koliko divnih i vrednih ljudi ovde živi. Hvala vam od srca za svu podršku i poverenje svih ovih godina", poručuje Vučić.
Obraćajući se okupljenom narodu rekao je da ne treba da se vraćamo u prošlost i da nam zemlju vode oni koji su nam uništavali dinar i Narodnu banku.
"Već je važno da nastavimo istim ritmom, i da, ako ne možemo u fudbalu, da budemo među uspešnijima u ekonomiji - možemo da budemo među najuspešnijima u Evropi, što je inače mnogo važnije", rekao je Vučić.
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