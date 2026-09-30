Liberalno zelena stranka -"Za slobodnu i čistu SRB" podnela listu kandidata za izbore
Liberalno zelena stranka - "Za slobodnu i čistu Srbiju" podnela je danas listu kandidata za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 25. oktobar, objavila je Republička izborna komisija.
Predstavnici liste, među kojima je i pulmolog Dejan Žujović, predali su i prikupljene potpise podrške uz listu.
Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana.
Izborna lista se podnosi neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu najkasnije 20 dana pre dana za glasanje.
Uz izbornu listu, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 potpisa građana da podržavaju tu izbornu listu.