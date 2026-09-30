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Liberalno zelena stranka - "Za slobodnu i čistu Srbiju" podnela je danas listu kandidata za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 25. oktobar, objavila je Republička izborna komisija.

Predstavnici liste, među kojima je i pulmolog Dejan Žujović, predali su i prikupljene potpise podrške uz listu.

Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Izborna lista se podnosi neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu najkasnije 20 dana pre dana za glasanje.