Slušaj vest

V. d. predsednika Srbije i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić danas je u Pančevu provela dan s građanima i predstavila program za pobedničku Srbiju!

- Drago mi je što sam ovde sa našim ljudima, predivnim našim članovima, aktivistima, simpatizerima. U Pančevu smo uradili mnogo: da Pančevo ima bolji budžet, da ima mnogo više novca za infrastrukturna ulaganja, da kvalitet života ljudi u Pančevu bude mnogo bolji, i da obezbedimo da mladi ljudi ostaju u Pančevu, da stariji ljudi imaju dostojanstvenu starost. Ne nasedamo na provokacije, ne želimo nasilje, želimo da predstavimo plan i program za pobedničku Srbiju. Živela Srbija do pobede, Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija! - poručila je. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VERUJEM DA SU DS, ZLF I PSG, HUBAČ, AIDA, DINKO, NATAŠA, VESNA I OSTALI ZADOVOLJNI!" Ana Brnabić o odgovoru Studentske liste da neće uvoditi sankcije Rusiji
Ana Brnabič (3).jpeg
Politika"MONSTRUOZNO, NELJUDSKI I PROSTAČKI!" Ana Brnabić o napadima iz Hrvatske na Vučića i njegovu porodicu: To što njegovi majka i otac moraju da trpe...
Ana Brnabič (13).jpeg
Politika"VIDI SE DA IM JE PLAN OD 11 TAČAKA RADILA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA": Marjanović i Ljubičanović za Kurir televiziju o studentskoj listi i njenim kandidatima
524075_260929.02_35_45_16.Still002.jpg
Politika"PLANIRALI SU DA VUČIĆ ISTRUNE U HAGU, A NADŽIVEO JE SVE SVOJE NEPRIJATELJE" Ovako ruski mediji pišu o ostavci Vučića: Istinski talenat, Srdanović mu nije rival
Aleksandar Vučić
PolitikaŠTA BI BLOKADERI REKLI KURTIJU KAD KRENE NOVI TEROR!? Ovo morate čuti svojim ušima, smislili su plan, oduvaće ga sa "TO NAM SE NE SVIĐA!" (VIDEO)
blokaderi58.jpg