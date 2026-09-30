- Drago mi je što sam ovde sa našim ljudima, predivnim našim članovima, aktivistima, simpatizerima. U Pančevu smo uradili mnogo: da Pančevo ima bolji budžet, da ima mnogo više novca za infrastrukturna ulaganja, da kvalitet života ljudi u Pančevu bude mnogo bolji, i da obezbedimo da mladi ljudi ostaju u Pančevu, da stariji ljudi imaju dostojanstvenu starost. Ne nasedamo na provokacije, ne želimo nasilje, želimo da predstavimo plan i program za pobedničku Srbiju. Živela Srbija do pobede, Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija! - poručila je.