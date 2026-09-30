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Na snimku sa lica mesta zabeleženo je da je napadač muškarac iz grupe koja podržava tzv. "Studentsku listu". Neposredno pre samog incidenta, na toj lokaciji snimljen je i nosilac te liste, Ilija Srdanović. Zabrinjavajuće je što se politički dijalog umesto kroz debatu sve češće premešta na ulice kroz otvorene sukobe.

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"apelovao je na građane da ne nasedaju na provokacije, da se sklone u slučaju incidenata i da svi politički akteri pokažu maksimalnu odgovornost: "Mi u našim protivnicima vidimo ljude, ljude iste kao što smo mi i ne želimo im nikakvo zlo", poručio je Vučić.

"Svi tragovi vode do Bojana Pajtića"

Politički analitičar Sava Stambolić ocenio je u izlaganju da postoje jasni dokazi da je Srdanović svesno provocirao masu i koordinisao nasiljem.

- Ismevanjem i poljupcima svesno je provocirao masu, verovatno po direktivi, želeći da izmami udarac - baš kao što su to pre nekoliko dana uradili i članovi pokreta 'Kreni-promeni'. Nadam se da će tužilaštvo na pravi način tretirati sinoćnji napad u Novom Sadu. Srdanović ne samo da je provocirao i koordinisao napade, već se kasnije preko megafona i zahvaljivao na tom činu. To kako se ponašaju jasno govori o tome šta zapravo podstrekavaju, čime se ponose i šta smatraju normalnim.

04:10 Sava Stambolić: Srdanović je svesno poljupcima provocirao masu Izvor: Kurir televizija

Govoreći o pozadini nastanka tzv. "studentske liste", Stambolić je izneo tvrdnje da iza ove političke opcije organizaciono i finansijski stoji nekadašnji predsednik Vojvođanske vlade Bojan Pajtić.

- Njegov glas se pažljivo sluša i prati, i to ne samo na društvenim mrežama. Nije neobično što je ponovo postao politička figura, s obzirom na to da je tri godine potpuno nelegitimno držao vlast u pokrajini, gde su sva istraživanja još od 2013. godine pokazivala da je izgubio svaku podršku. Mi ga ipak nikada nismo nazivali 'monstrumom', kako on danas naziva vladajuću stranku. Kada detaljno ispratite tokove novca, sastanke, komunikaciju i celokupnu organizaciju, jasno se vidi da svi putevi vode upravo do Pajtića.

Sava Stambolić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

"Meta je bila žena, a nosilac liste je lekar koji nije pružio pomoć"

Sa druge strane, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj skrenuo je pažnju na činjenicu da je napadač ciljano udario ženu, ali i na profesiju samog nosioca liste.

- Što se tiče Srdanovića, za njega nisam ni čuo dok se nije pojavila ta blokaderska lista. Ono što me posebno čudi i smeta mi jeste činjenica da je on pre svega lekar koji je položio Hipokratovu zakletvu i ima obavezu da pomogne povređenom. Zato se pitam kako mu prva reakcija nije bila da proveri šta je s tom povređenom ženom, valjda bi tako uradio svaki lekar. Najveći problem je što je takvo ponašanje u njihovoj svesti postalo normalno, pa u tome uopšte ne vide nikakav problem.

Govoreći o optužbama opozicije da je postavljanje stranačkih štandova u blizini njihovih skupova provokacija, naglasio je da je reč o uobičajenim političkim aktivnostima.

Foto: Kurir Televizija

- Prvi put sam bio kandidat na izborima pre 13 godina, a i pre toga sam učestvovao u terenskim kampanjama i organizaciji štandova. Razgovor sa građanima, podela promotivnog materijala i prikupljanje sigurnih glasova potpuno su uobičajene aktivnosti svih političkih aktera u svakoj kampanji. Štandovi se uvek postavljaju na prometnim mestima jer samo tu imaju smisla. Međutim, pošto su 'blokaderi' odnedavno počeli time da se bave, oni uopšte ne razumeju kako politički rad funkcioniše, pa misle da je postavljanje štanda u njihovoj blizini namerna provokacija.

Govoreći o političkim načelima i načinu na koji Srpska radikalna stranka deluje u skupštini, Aleksandar Šešelj je objasnio da se njegova stranka rukovodi interesima građana

- Mi zastupamo i nastavićemo da zastupamo svoju politiku. I u prethodnom sazivu, dok smo bili poslanička grupa, podržavali smo poteze Vlade kada smo smatrali da su dobri, bez obzira na to što smo opozicija. S druge strane, oštro smo kritikovali sve što smo ocenili kao loše, bilo da je reč o kadrovskim rešenjima ili političkim odlukama. Ali ovde uopšte nije reč o tome.

Izbegavanje debate i opstrukcija transparentnosti

Povodom hapšenja Olega Nikolića i samog incidenta, politički analitičar Rajko Kapelan istakao je da je na snimcima sve nedvosmisleno zabeleženo i zatražio jednak aršin za sve izgrede.

- Na snimku se sve jasno vidi, napadač se zaleteo i udario nezaštićenu ženu direktno u glavu. Zanima me da li će i sada organizovati protest, kao što su to uradili u slučaju čoveka koji je sekirom krenuo na štand SNS-a? Oni sve to opravdavaju i tvrde da postoji razlog za takvo ponašanje, što je apsolutno neprihvatljivo. Ovo nije prvi put da se nasilje pravda i naziva legitimnim vidom borbe. S druge strane, predstavnici SNS-a, čak i kada naprave neki ispad, stanu iza svojih reči i snose posledice, upravo zato što ne podržavamo nasilje. Svaki incident, s bilo koje strane da dolazi, mora se tretirati jednako. A Srdanović se, s druge strane, javno zahvalio čoveku koji je te večeri krvnički udario ženu.

Osvrćući se na nedavni televizijski duel, Kapelan ocenio je da je opozicija u toj debati pokazala potpunu nespremnost za argumentovan dijalog.

Rajko Kapelan, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Debata je ogolila neke ljude i, s obzirom na to kako je prošla, mislim da je više neće ni biti. Sve se svelo na to da su sagovornica i voditeljka konstantno prekidale Anu Brnabić dok je iznosila konkretne činjenice, argumente i rezultate. Pritom se ne bih složio da ta 'blokaderska' lista nema plan i program, i te kako ga imaju i dobro znaju šta bi radili ako dođu na vlast, samo to ne smeju javno da kažu pre izbora. Ubeđen sam da bi njihov prvi potez bio uvođenje sankcija Rusiji. Ako jedna strana uporno odbija dijalog i daje vetar u leđa nasilju, jasno je da nas do izbora očekuje izuzetno težak period.

Komentarišući zahteve za transparentnošću u političkoj borbi, skrenuo je pažnju na duboke nedoslednosti i kontradiktornosti u delovanju opozicionih predstavnika.

- Kada se bavite politikom, najlegitimnije je da postavljate pitanja i tražite odgovore, baš kao što se pitanja postavljaju i Srpskoj naprednoj stranci. Kada god se u javnosti pojavi nešto što nije dobro, što je nelogično ili kada vas uhvate da jedno pričate, a drugo radite, vi kao politički akter morate ponuditi odgovore. Kod 'blokadera' od samog početka vidimo takve nedoslednosti. Pre svega, tu je njihova priča o transparentnosti, javnom radu i dokumentaciji. Međutim, kada su prvi put izašli u javnost, ne samo da nisu bili transparentni, već su išli dotle da kriju čak i sopstvena imena i prezimena. Zatim imamo njihovu akciju 'Čuvari Ustava', iako se na njihovoj listi nalaze ljudi koji su se izričito protivili donošenju novog Ustava 2006. godine, koji je i danas na snazi, a jedan od tih protivnika bio je i Jovo Bakić. Zašto je sve ovo problem? Zato što građani na kraju uopšte ne znaju za koga zapravo glasaju - dodao je Kapelan.

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Kurir.rs

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