Obilazak Srbije
"ZAMISLITE ŠTA BI RADILI ŽENAMA DA SU NA VLASTI!" Vučić iz Jagodine potresao rečima: Kad u opoziciji ovako tuku žene, državu bi razorili! (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se u Jagodini građanima, nakon celodnevnog obilaska istoka Srbije.
Između ostalog, osudio je najgore napade, pretnje i omalovažavanja žena u Srbiji!
- Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima u Srbiji da su na vlasti. Samo vas molim da razmislite o tome. Zato što država nije igračka, država nije igračka, država kao ni kuća i porodica gde možete da se naljutite na sina, na oca, na majku, na bilo koga, ali se porodica i kuća čuvaju, jer tako se čuva i država, i zato nemamo pravo da budemo neodgovorni - izjavio je Vučić.
Kurir.rs
- Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima u Srbiji da su na vlasti. Samo vas molim da razmislite o tome. Zato što država nije igračka, država nije igračka, država kao ni kuća i porodica gde možete da se naljutite na sina, na oca, na majku, na bilo koga, ali se porodica i kuća čuvaju, jer tako se čuva i država, i zato nemamo pravo da budemo neodgovorni. Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima.|-
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