Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima u Srbiji da su na vlasti. Samo vas molim da razmislite o tome. Zato što država nije igračka, država nije igračka, država kao ni kuća i porodica gde možete da se naljutite na sina, na oca, na majku, na bilo koga, ali se porodica i kuća čuvaju, jer tako se čuva i država, i zato nemamo pravo da budemo neodgovorni. Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima.|-