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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se u Jagodini građanima, nakon celodnevnog obilaska istoka Srbije. 

Između ostalog, osudio je najgore napade, pretnje i omalovažavanja žena u Srbiji!

- Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima u Srbiji da su na vlasti. Samo vas molim da razmislite o tome. Zato što država nije igračka, država nije igračka, država kao ni kuća i porodica gde možete da se naljutite na sina, na oca, na majku, na bilo koga, ali se porodica i kuća čuvaju, jer tako se čuva i država, i zato nemamo pravo da budemo neodgovorni - izjavio je Vučić. 

Kurir.rs

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  • Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima u Srbiji da su na vlasti. Samo vas molim da razmislite o tome. Zato što država nije igračka, država nije igračka, država kao ni kuća i porodica gde možete da se naljutite na sina, na oca, na majku, na bilo koga, ali se porodica i kuća čuvaju, jer tako se čuva i država, i zato nemamo pravo da budemo neodgovorni. Zamislite kada ovako tučete žene kad ste u opoziciji, zamislite šta bi radili ženama i ljudima.|-