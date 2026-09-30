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Republička izborna komisija (RIK) je na današnjoj sednici odlučila da usvoji prigovore birača i poništi rešenje o proglašenju izborne liste "Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije".

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je od prisutnih 27 članova za glasalo 26, dok je jedan bio protiv.

Članovi Republičke izborne su odlučivali o prigovoru birača Dragana Uroševa iz Beograda, kao i o prigovoru birača Ane Eraković Nešić iz Niša.