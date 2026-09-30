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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. J. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi.

Kako smo već pisali, reč je o počasnom konzulu Austrije u Nišu Goranu Jovanoviću koji je napao aktiviste SNS.

Kako je saopštio MUP, on se sumnjiči da je juče u Nišu, dok je u ruci držao metalnu šipku, udario glavom pedesettrogodišnjeg muškarca u glavu koji je sa još jednim muškarcem pokušao da ga anketira.

Povređeni pedesettrogodišnjak zbrinut je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.