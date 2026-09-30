UHAPŠEN POČASNI KONZUL AUSTRIJE U NIŠU! Brutalno napao aktiviste SNS
- U Nišu je uhapšen G. J. (60), počasni konzul Austrije, zbog sumnje da je tokom tuče i svađe ugrozio bezbednost opasnim oruđem.
- MUP navodi da je, držeći metalnu šipku, udario glavom 53-godišnjeg muškarca koji je pokušao da ga anketira.
- Povređeni je zbrinut u UKC Niš, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. J. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi.
Kako smo već pisali, reč je o počasnom konzulu Austrije u Nišu Goranu Jovanoviću koji je napao aktiviste SNS.
Kako je saopštio MUP, on se sumnjiči da je juče u Nišu, dok je u ruci držao metalnu šipku, udario glavom pedesettrogodišnjeg muškarca u glavu koji je sa još jednim muškarcem pokušao da ga anketira.
Povređeni pedesettrogodišnjak zbrinut je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Povređenog Denisa Stojanovića danas je posetio i Aleksandar Vučić.