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Prvi na tzv. studentskoj listi Ilija Srdanović, osim što izaziva incidente, otvoreno preti narodu Srbije!

U novom broju magazina "Nedeljnik", na naslovnoj strani se nalazi slika upravo Srdanovića uz njegove poruke:

"Dobili su lice protivnika. I spremni smo na sve".

Dakle, Srdanović više i ne krije namere tzv. studentske liste. Jasno kaže da su spremni na sve samo da bi se dokopali vlasti, a to se ne može protumačiti nikako drugačije osim kao pretnja.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Srdanović je sinoć bio vinovnik teškog incidenta u Novom Sadu. Zapravo, upravo je on inicirao nasilje, pritom ništa nije učinio da bi smirio strasti, a čak, iako je kao lekar položio Hipokratovu zakletvu, nije pomogao povređenoj ženi.

Aktivistkinja SNS Ljiljana Cvetković tada je od blokadera dobila pesnicu u glavu.