SRDANOVIĆ OTVORENO PRETI NARODU SRBIJE! "Spremni smo na sve" - prvi na tzv. studentskoj listi ne krije da neće prezati ni od čega da bi se dokopao vlasti
Prvi na tzv. studentskoj listi Ilija Srdanović, osim što izaziva incidente, otvoreno preti narodu Srbije!
U novom broju magazina "Nedeljnik", na naslovnoj strani se nalazi slika upravo Srdanovića uz njegove poruke:
"Dobili su lice protivnika. I spremni smo na sve".
Dakle, Srdanović više i ne krije namere tzv. studentske liste. Jasno kaže da su spremni na sve samo da bi se dokopali vlasti, a to se ne može protumačiti nikako drugačije osim kao pretnja.
Podsetimo, Srdanović je sinoć bio vinovnik teškog incidenta u Novom Sadu. Zapravo, upravo je on inicirao nasilje, pritom ništa nije učinio da bi smirio strasti, a čak, iako je kao lekar položio Hipokratovu zakletvu, nije pomogao povređenoj ženi.
Aktivistkinja SNS Ljiljana Cvetković tada je od blokadera dobila pesnicu u glavu.
Dok se na ulicama gradova širi haos, pale institucije i sprovodi ulični teror, ovakve izjave potvrđuju da je nasilje postalo njihovo glavno političko sredstvo, a pretnje građanima jedina politika koju nude!