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Bivši premijer Vojvodine i nezvanični šef tzv. studentske liste Bojan Pajtić proletos bio je umešan u skandal, kada je tokom žurke koju je pravio u Senti završio u bolnici jer mu je pozlilo nakon što je mešao drogu i alkohol, saznaje Kurir!

Prema rečima našeg izvora, Pajtić je u aprilu ove godine (tačan datum poznat redakciji), nakon bahanalija koje je organizovao, sa narušenim stanjem svesti kolima Hitne pomoći prevezen iz opšte bolnice u Senti, gde je prvobitno zbrinut, u Urgentni centar KC Vojvodine.

U ovoj ustanovi, Pajtiću su urađeni detaljni pregledi i analize iz kojih je bilo jasno da je konzumirao nekoliko vrsta lekova, drogu i alkohol, a sve ove supstance nađene su mu i krvi i urinu.

1/4 Vidi galeriju Bojan Pajtić Foto: Screenshot YT, Printskrin

- Tokom pregleda, navedeno je da je konzumirao alkohol i psihoaktivne supstance, a to je potvrdio i toksikološki nalaz. Prema rezultatima analize krvi bio je pozitivan na bromazepam, lidokain, kokain i metabolit metilekgonin, dok su mu u urinu takođe pronađeni bromazepam, lidokain, kokain, metabolit metilekgonin, kokaetilen i metilendioksimetamfetamin - kaže izvor Kurira.

Kako dalje navodi naš sagovornik, Pajtić je sutradan otpušten kući, a onda je učinio sve da se za ovaj skandal ne sazna.

- Njegovi ljudi su uspeli da srede da se sve ovo nigde ne vidi, da ne bude prijavljeno, a on sam je bio ubeđen da do toga ne može da se dođe, a i ako neko sazna, da to niko neće smeti da objavi - navodi naš izvor.

Pajtić je, inače, kako smo već u više navrata pisali, šef koji iz senke kroji tzv. studentsku listu, a tvrdnje o tome izneo je nedavno Milo Lompar, koji je vetiran sa iste. Tako je iz blokaderskih redova praktično potvrđeno da su priče o nekakvoj direktnoj demokratiji šarena laža i da postoji diktat, odnosno da je Pajtić, inače bivši predsednik Demokratske strane, "krojio" tzv. studentsku listu i komandovao ko će biti "vetiran" i sklonjen sa spiska kandidata.

Lompar je tada podsetio na intervju koji je Pajtić dao listu "Radar", a koji je 19. oktobra 2025. godine prenela "Nova srpska politička misao".

- On tu kaže: "Na studentskoj listi neće biti neke ličnosti koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti". Dakle, on u tom trenutku kaže šta će se dogoditi. Odakle on to zna? Reč je o oktobru 2025. godine - upitao je Lompar u podkastu "Bez pardona".

Takođe i sam Pajtić se pre nekoliko dana "autovao" i počeo javno da deli političko-komunikacione instrukcije tzv. studentskoj listi.