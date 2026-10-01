VUČIĆ I DANAS SA NARODOM Ponovo u škodi uzduž i popreko "šparta" Srbijom! Objavio i hit-scenu sa istoka Srbije koja ne može da se vidi na televiziji (VIDEO)
Hit-scena sa istoka Srbije
Vučić je jutros objavio i snimak na kojem se vidi i ono što se nikad ne vidi na televiziji
- Najava ne uspe uvek iz prvog pokušaja, neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo!, napisao je jutros oglasivši se na mrežama.
- Najlepši deo svakog dana su susreti sa ljudima i osmesi koji ostaju..., poručio je jutros Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić -Ujedinjena Srbija, na predstojećim izborima 25. oktobra, i kandidat za budućeg premijera Srbije.
- Najava ne uspe uvek iz prvog pokušaja, neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo!, napisao je jutros oglasivši se na mrežama.
Vučić i danas nastavlja da obilazi Srbiju uzduž i popreko svojom škodom i razgovara sa narodom.
Juče je, podsetimo, obilazio istok Srbije a dan je završio u Pomoravlju, u Jagodini.
Kurir.rs