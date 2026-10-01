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Hit-scena sa istoka Srbije

Vučić je jutros objavio i snimak na kojem se vidi i ono što se nikad ne vidi na televiziji

- Najava ne uspe uvek iz prvog pokušaja, neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo!, napisao je jutros oglasivši se na mrežama.

- Najlepši deo svakog dana su susreti sa ljudima i osmesi koji ostaju..., poručio je jutros Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić -Ujedinjena Srbija, na predstojećim izborima 25. oktobra, i kandidat za budućeg premijera Srbije.

- Najava ne uspe uvek iz prvog pokušaja, neko se uvek javi baš kad krenemo da snimamo!, napisao je jutros oglasivši se na mrežama.

Vučić i danas nastavlja da obilazi Srbiju uzduž i popreko svojom škodom i razgovara sa narodom.

Juče je, podsetimo, obilazio istok Srbije a dan je završio u Pomoravlju, u Jagodini.