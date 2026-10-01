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Republička izborna komisija (RIK) donela je sinoć na sednici zaključak kojim se nalaže listi "Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije" da dostavi još najmanje 118 nedostajućih pravno valjanih izjava birača da podržavaju listu, kako bi se otklonili nedostatci za proglašenje liste.

Podnosilac liste grupa građana "Ćale, ovo je za tebe"ima rok od 48 časova od objavljivanja ovog zaključka na web prezentaciji RIKa-a da otkloni nedostatak izborne liste koji je smetnja za proglašenje, tako što će komisiji dostaviti najmanje 118 nedostajućih pravno valjanih izjava birača koje podržavaju izbornu listu, sa spiskom u elektronskoj formi i na propisanim obrascima.

Ako podnosilac izborne liste ne otkloni nedostatak na koji se ukazuje ovim zaključkom, komisija će doneti rešenje kojim će odbiti da proglasi podnetu izmenu listu, izjavio je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

RIK je na prethodnoj sednici koja je održana juče odlučila da usvoji prigovore birača i poništi rešenje o proglašenju izborne liste "Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije".