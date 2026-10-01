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Juče je Aleksandar Vučić, nakon novih incidenata i talasa nasilja u Novom Sadu i Nišu, ponovo apelovao na građane, a posebno na pristalice SNS-a, da ne odgovaraju nasiljem na nasilje. Pozvao ih je da izbegavaju incidente i da odgovornošću, mirom i strpljenjem odgovore na aktuelna dešavanja.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" bili su Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u Narodnoj skupštini u tehničkom mandatu.

- Vi imate listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", ali pazite - mi potenciramo ujedinjenje, apsolutno kompletno ovog našeg naroda, koje je, eto, stvoreno i koje pokušavaju i dalje da generišu. Prekjuče ste imali situaciju u Nišu, Mirijevu i Novom Sadu. U Nišu imate čoveka koji će još nekoliko dana ostati u bolnici, na neurohirurgiji. U Mirijevu imate starijeg čoveka, 81 godinu, koga je neko gurnuo na put. U Novom Sadu imate situaciju da je čovek od 20 godina nokautirao gospođu Ljilju. Moram da napomenem da je on iz Zrenjanina, poreklom iz Sečnja. Prošle godine je išao turu od Vršca, preko Zrenjanina do Novog Sada. Sećam se kada je prolazio kroz moje selo, ljudi su držali govore, spremali kiflice, davali kulen. To su naša deca, naši studenti i tako dalje - rekao je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

"Neko generiše mlade ljude ka nasilju"

Govorio je o nasilju tokom protesta, posebno ukazujući na napade na žene i način na koji se, prema njegovom tumačenju, među mladima stvaraju podele i podstiču određeni obrasci ponašanja.

- I onda imamo situaciju da on nokautira gospođu Ljilju, a tokom noći se obrije i sakrije u podrum, da ga neko ne pronađe. Čekajte, to je proklamovanje te politike. To je njihova politika. Mnogi mladi ljudi koji u svemu tome učestvuju uopšte nisu bili takvi, već ih neko generiše ka tome. To je jedan mali procenat, ali su prosto sastavni deo svega toga. Ako neko misli da neće odgovarati, odgovaraće. Meni je neverovatno to nasilje koje se čini nad ženama. Vi imate u nedelju dana, ne znam, šta ćemo sa "ćacikama", šta ćemo... Pazite, prvo, rasizam na delu - da je neko "ćaci", to je moralo da se stvori. To je Marija Vasić vrlo dobro odradila, moramo priznati. Ali, još od vremena Radikalne stranke, Demokratska stranka je sve vreme govorila da su glasači Radikalne stranke neobrazovani, ovakvi, onakvi. I to se sada faktički ponovo stavilo u fokus od dubinske stranke unutar Demokratske stranke, koja vodi sve ovo - kaže on.

Kako je rekla voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije, u javnosti se sve češće postavlja pitanje ko stoji iza aktuelnih studentskih protesta i nasilnih incidenata, kao i da li, osim aktera koji su javno vidljivi, postoje i druge strukture koje utiču na njihovo delovanje. O mogućem uticaju stranog faktora i ulozi nevladinih organizacija govorio je Arsić.

- Pa to znači da je Demokratska stranka, kao i ranije, oduvek bila ekspozitura raznih interesa koji nisu nacionalni i da je često radila u korist drugih država. Pre svega mislim na jedan deo država bivše Jugoslavije. Naravno, tu postoje još i države koje su sponzori nezavisnosti takozvanog Kosova, odnosno otimanja naše južne pokrajine, a pojavljuju se i kao veoma oštre u smislu podsticanja sukoba na istoku Evrope. Pošto je tu Srbija zauzela neutralan stav, pokušava da se nametne narativ: "Ako nisi sa nama, onda si protiv nas" - kaže on.

Veroljub Arsić, narodni poslanik SNS Foto: Kurir Televizija

- Mnogima od njih smeta nezavisna i samostalna politika koju Srbija vodi i hteli bi na svaki način da Srbiju doživljavaju bukvalno kao disidenta. Postoji opasnost da i neke druge države u određenom trenutku ne počnu da slede primer Srbije i zato postoji taj pritisak.

Govoreći o ovoj temi, voditeljka emisije se nadovezala na najnoviji slučaj hapšenja dve špijunke koje su radile za potrebe albanske obaveštajne službe i obaveštajnih struktura takozvanog Kosova, sa tvrdnjom da se u jednom segmentu one dovode u vezu sa ovim strukturama koje viđamo kod nas na ulicama.

- Pa to je samo jedan deo struktura. Mislim da će naša Bezbednosno-informativna agencija u ne tako dalekoj budućnosti imati još određenih rezultata po pitanju ovoga, jer i sam način na koji oni pokušavaju da sprovedu ovo što se sada dešava baš upućuje na to da neko sa strane diriguje. Pazite, mi sada imamo jedan veliki skok nasilja. Nasilje je oduvek bilo metod dolaska na vlast ovakvih, ne mogu da kažem da su to političari - to je bukvalno jedna stihija, ulica i tako dalje. Ako se vratimo unazad, videćemo da je nasilje konstantno. Tražili su razne izgovore za nasilje. Setite se priče oko, prvo, nasilja 15. marta, pa onda priče oko privremene vlade, pa su tražili izbore. Izbore su tražili da bi nastavili sa svojom politikom provođenja nasilja. Očigledno je da su im poznate i ankete i da ne stoje baš najsrećnije u tim anketama - za emisiju "Redakcija", zaključio je Arsić.

03:24 "NEKO GENERIŠE MLADE LJUDE KA NASILJU" Arsić i Obrknežev o predizbornim incidentima i protestima za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

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