SINIŠA MALI UZ HIT "JA SAM ZA PLES" ČESTITAO PRAZNIK NAJSTARIJIM GRAĐANIMA! "Hvala na mudrosti, ljubavi i iskustvu koje prenosite mlađim generacijama" (VIDEO)
Potpredsednik GO SNS-a, Siniša Mali, čestitao je Međunarodni dan starijih osoba i poručio da se zrelost i razvijenost jednog društva najbolje ogledaju kroz odnos prema najstarijima.
Mali je uz video snimak koji prati hit "Ja sam za ples" Novih fosila, naglasio da Srbija vodi računa o građanima u trećem dobu, i naveo da je važno da imaju adekvatnu brigu, dobro zdravlje i stabilnost, kako bi godine koje su pred njima mogli da provode u što većem zadovoljstvu.
- Ovo su godine ekonomskog preporoda Srbije i zato našim najstarijim građanima Srbija pruža sve što zaslužuju, stabilnost, napredak i kontinuitet u rastu penzija - poručio je Mali u objavi na Instagramu i najstarijim građanima se zahvalio na mudrosti, ljubavi i iskustvu koje prenose mlađim generacijama.