Slušaj vest

Potpredsednik GO SNS-a, Siniša Mali, čestitao je Međunarodni dan starijih osoba i poručio da se zrelost i razvijenost jednog društva najbolje ogledaju kroz odnos prema najstarijima.

Mali je uz video snimak koji prati hit "Ja sam za ples" Novih fosila, naglasio da Srbija vodi računa o građanima u trećem dobu, i naveo da je važno da imaju adekvatnu brigu, dobro zdravlje i stabilnost, kako bi godine koje su pred njima mogli da provode u što većem zadovoljstvu.

- Ovo su godine ekonomskog preporoda Srbije i zato našim najstarijim građanima Srbija pruža sve što zaslužuju, stabilnost, napredak i kontinuitet u rastu penzija - poručio je Mali u objavi na Instagramu i najstarijim građanima se zahvalio na mudrosti, ljubavi i iskustvu koje prenose mlađim generacijama.

Ne propustitePolitikaNAPREDAK NIJE DOŠAO SLUČAJNO, HVALA VAM NA STRPLJENJU Mali o unapređenju kvaliteta života penzionera: Vi ste generacija koja je gradila škole, puteve, fabrike..
Siniša Mali
PolitikaSINIŠA MALI SA MLADIMA BEOGRADA: Dok blokaderi ne žele da uče, mi biramo disciplinu i rad! Zato je važno da 25. oktobra svi zaokruže broj 1! (VIDEO)
download.png
PolitikaEVO KADA STIŽU PRVI "RAFALI" U SRBIJU Siniša Mali otkriva: Posle toga će svakog meseca dolaziti po jedan
Screenshot 2026-09-15 213407.png
InfoBizMali otkrio šta očekuje Srbiju naredne godine: "Bićemo prva zemlja po stopi rasta u Evropi"
Screenshot 2026-09-29 134934.png