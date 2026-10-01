Slušaj vest

Lider SNS-a Miloš Vučević podelio je zanimljiv video na svom Instagramu iz jednog od najlepših etno parkova u Sremu gde je, kako je naveo, rešio jednu dilemu i "pronašao čuvenog Bambija u Sremu".

- Evo me u Sremu, našao sam čuvenog bambija sa napolitanke. Nemam više dilemu gde se nalazi bambi. Tako da bambi zaista postoji. I mnogo je divno ovde. A šta se ovde sve nalazi, neki zoološki vrt. Ovo je jedan od najlepših parkova i prirode i etno parka u Sremu, Donji Srem.

Kakve ptice imaju, tu je i Senegalski papagaj. Kažu mi da je samo prošle nedelje, dan nedelju, bilo preko 3 hiljade ljudi. Ovo su neki vitezovi? Imate i vitezove sa ocilima, pravi nekada srpski ratnici - rekao je Vučević.

Ne propustitePolitika"SVRATIO NA PIVO I POLITIČKE KONSULTACIJE": Vučević na Pešteru častio meštane i razgovarao sa njima o putevima
Vučević na Pešteru častio meštane i razgovarao sa njima o politici
PolitikaVUČEVIĆ POSETIO SMEDEREVSKU PALANKU I AZANJU: Verujem u Srbiju koja radi i stvara, koja poštuje trud vrednih ljudi i daje im priliku da napreduju
Screenshot 2026-09-30 191245.png
PolitikaVUČEVIĆ: Srdanović direktno odgovoran, bednik! Napad predvodio lično pa uzeo megafon i da se zahvali?! Blokaderi sproveli najpodlije napade, kao hijene u čoporu
Miloš Vučević
PolitikaNAPADI NA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU VRHUNAC POLITIČKOG BEZNAĐA! Vučević: Osvedočeni mrzitelji Srbije prešli sve granice ljudskosti i pristojnosti
Miloš Vučević