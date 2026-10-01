Samo prošle nedelje ovde je bilo preko 3.000 ljudi, rekao je Vučević
Politika
"NAŠAO SAM BAMBIJA, I TO U SREMU!" Vučević sa flašicom mleka za lane u jednom od najlepših etno parkova
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Lider SNS-a Miloš Vučević podelio je zanimljiv video na svom Instagramu iz jednog od najlepših etno parkova u Sremu gde je, kako je naveo, rešio jednu dilemu i "pronašao čuvenog Bambija u Sremu".
- Evo me u Sremu, našao sam čuvenog bambija sa napolitanke. Nemam više dilemu gde se nalazi bambi. Tako da bambi zaista postoji. I mnogo je divno ovde. A šta se ovde sve nalazi, neki zoološki vrt. Ovo je jedan od najlepših parkova i prirode i etno parka u Sremu, Donji Srem.
Kakve ptice imaju, tu je i Senegalski papagaj. Kažu mi da je samo prošle nedelje, dan nedelju, bilo preko 3 hiljade ljudi. Ovo su neki vitezovi? Imate i vitezove sa ocilima, pravi nekada srpski ratnici - rekao je Vučević.
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