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Lider SNS-a Miloš Vučević podelio je zanimljiv video na svom Instagramu iz jednog od najlepših etno parkova u Sremu gde je, kako je naveo, rešio jednu dilemu i "pronašao čuvenog Bambija u Sremu".

- Evo me u Sremu, našao sam čuvenog bambija sa napolitanke. Nemam više dilemu gde se nalazi bambi. Tako da bambi zaista postoji. I mnogo je divno ovde. A šta se ovde sve nalazi, neki zoološki vrt. Ovo je jedan od najlepših parkova i prirode i etno parka u Sremu, Donji Srem.