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Nakon što je Kurir objavio da je Bojan Pajtić, bivši predsednik Demokratske stranke i dugogodišnji predsednik pokrajinske Vlade, a prema mnogobronjim navodnima stvarni šef Studentske liste, u aprilu ove godine morao da bude hitno prevezen u Urgentni centar KC Vojvodina nakon jedne zabave , u javnosti se digla prava bura.

Kurir je po svim pravilima novinarske profesije uputio pitanja oko ovog incidenta Pajtiću, ali on nije našao za shodno da odgovori novinarima, pa čak ni da pokuša da demantuje tvrdnje našeg izvora, ali je odmah potračao da na društvenim mrežama zapreti tužbama!

Naime, Kurir je pozvao Pajtića ali se on nije javljao na telefon i poslao poruku u kojoj je objasnio da je na ispitu i zamolio da mu uputimo SMS, što smo i učinili. Zamolili smo Pajtića da prokomentariše naša saznanjana vezana za dešavanja iz aprila, ali i mnogobrojne tvrdnje da je on taj koji je kroji studentsku listu.

Međutim, do objavljivanja ovog teksta od Pajtića nije bilo ni traga ni glasa, i to očigledno zato što je bio na Iksu.

Objava Pajtića na Iksu Foto: Printscreen X

- Evo osnova za tužbicu Ivan Ninić. Svaki dan nešto novo i sve ludje - napisao je Pajtić tagovavši blokaderskog advokata Ivana Ninića koji mu je strčno odgovorio da je "ovo za 20 tužbi", iako se Pajtić nije udostojio bar da odgovori na naše poruke i pokuša da demantuje naše infomracije ili da predstavi svoju verziju priče.

Iako se nameće logičan zaključak da nije imao kako da demamtuje rezultate toksikošlih analiza, Pajtić je ipak požurio da na Iks da zapretu tužbama.

Da podsetimo, Bojan Pajtić proletos je, kako saznajemo, bio umešan u skandal, kada je tokom žurke koju je pravio u Senti završio u bolnici jer mu je pozlilo nakon što je mešao drogu i alkohol!