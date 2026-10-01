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Rok za podnošenje lista za predstojeće parlamentarne izbore ističe 4. oktobra u ponoć, a Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista.

Tačno 24 dana do prelomnog trenutka, a do tada sve liste se bore za svaki glas. Svako na svoj način - neko rezultatima, predstavljanjem programa, neko agresijom i nasiljem.

1/6 Vidi galeriju Nasilje blokadera Foto: Marko Karović

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali predizbornu atmosferu bili su Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT", Dragoslav Bokan, reditelj i Stefan Srbljanović, politički analitičar.

Bokan je rekao da glavni gospodari blokaderskog pokreta više žele da oslabe Srbiju, nego da pobede njihovi kandidati:

- Pogotovo jer je ta pobeda nemoguća, pa rade na ostvarenju cilja da zavade porodice, prijatelje, ljude koji zajedno rastu i rade. Žele da naprave rane i ožiljke koji ne mogu da zarastu, a usput da oslabe Srbiju, da stane ili što je idealno za njih, da nestane. Pajtić je u svemu tome servis srednje kategorije - započeo je Bokan.

Boris Tadić se oglasio na televiziji i otvoreno se stavio na raspolaganje tzv. studentskoj listi, a Srbljanović je komentarisao ulogu Borisa Tadića u svemu ovome.

- Mislim da je Tadić osoba bez bilo kakvog kredibiliteta u ovoj zemlji. Izgubio je izbore 2012. povukao se nakratko iz stranke koju je vodio, osnovao stranku bezuspešno, ali ovom izjavom je izneo suštinu njegovog bavljenja politikom. On je nažalost bio predsednik ove zemlje i vodio je politiku servilnosti, jednu dodvorničku politiku izvinjavanja za ono što treba i ne treba u regionu i Evropi. Taj čuveni Evropski put koji su vodili je drugo ime za celokupni besmisao te politike koja je vođena. Tada smo doživeli jedan od najvećih nacionalnih poraza u svojoj istoriji, a ništa nismo dobili zauzvrat. Tadić je sve vreme glumio uglađenog političara koji gostuje po regionu i izvinjava se za neke stvari. Čini mi se da je na nekoj zagrebačkoj televiziji rekao da nije naročito ponosan što je predsednik naše republike - rekao je Srbljanović, pa dodao:

03:53 "VIŠE ŽELE DA OSLABE SRBIJU, NEGO DA POBEDE" Dragoslav Bokan za Kurir: Prave rane i ožiljke koji ne mogu da zarastu Izvor: Kurir televizija

- Upravo po tome se razlikuje Aleksandar Vučić jer je on vratio nacionalni ponos našoj zemlji. To je vrlo važan segment njegove politike, pored svih ekonomskih rezultata, infrastrukturnih projekata, povećanja plata i penzija. Konačno smo se vratili vrednostima i počeli da obeležavamo određene datume na način koji dolikuje.

Borovčanin je rekao da su iskompleksirani ljudi problem našeg društva i da su to upravo oni koji menjaju "dresove" i polarizaciju, a pritom se lažno predstavljaju.

- To su zaista oni proroci u jagnjećoj koži koji su proždrljivi vukovi i treba vremena da ih prepoznamo. Naprave tolike štete, da je nama potrebno deset godina da saniramo sve. Sada ista ta struktura želi da bude malo pametnija, da se sakrije u drugi plan, iza mladih ljudi koji ne znaju sve istorijske činjenice, savremene tokove i ka čemu ovo teži. Oni njih podstiču da se u Srbiji napravi nestabilno područje i da se ne razvijamo dalje. Njima smeta da se Srbija nacionalno probudi, a zapadni čovek ne može da veruje da se u Srbiji dan danas slavi slava, da neko poštuje Boga, istoriju i tradiciju svog naroda - rekao je Borovčanin.

Nosilac tzv. studentske liste Ilija Srdanović je u Novom Sadu provocirao ozbiljne nemire, a Bokan je u studiju Kurira rekao da je njihova suština da izazovu nasilje, kako bi se reakcija na to nasilje snimila i prikazalo kao uzork.

- Ta zamena uzroka i posledica je zarad reakcije koja bi bila okidač za neko zbivanje. Dakle, ideja nasilja kojom se izaziva reakcija policije, patriota ili države jeste momenat koji čekaju kako bi upalili mobilni telefon. Nasilje je neophodan deo njihove strategije. Kada se država brani, njima je to odmah nasilje, a kada oni napadaju državu, to im je u redu. Njihov pokret je kompletno kvazni revolucionarni, politikanski, ali i hohštaplerski, odnosno prevarant koji se predstavlja za ono što nije. Ono što nervira hohštaplera jeste pitanje o rezultatima, njima se o tome ne priča, kao ni o budućim planovima, već bi odmah da spominju da smo mi mafija, ljudi u crnom, kriminalci i slično - rekao je Bokan.

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