Slušaj vest

Kandidat Studentske liste Nemanja Karović izazvao je ponovo polemiku na društvenim mrežama objavom koja je protumačena kao direktna kritika političkog i društvenog kruga iz kojeg dolazi deo podrške blokaderima - onog koji pripada "blokaderskoj eliti".

Karović je na Iksu, sa naloga „Siromah Jorik”, objavio kratku poruku:

- Ništa palanačkije od krugodvojkašenja.

Na njegovu objavu ubrzo je stigao odgovor korisnika „Serafim”, koji mu je poručio:

- Ti najbolje znaš. S njima si na listi.

Karović je i prethodnih dana bio u središtu javnih polemika zbog starih objava sa naloga „Siromah Jorik”, koje su ponovo deljene na društvenim mrežama i u medijima, a neke od njih su bile izrazito vulgarne i uvredljive za pojedince iz blokaderskih struktura poput Dinka Gruhonjića, Dejana Atanackovića, kao i medija N1 i Nova S. 

Screenshot 2026-10-01 131612.jpg
Objava sa Iksa Nemanje Karovića Foto: Printscreen X

Ne propustitePolitikaSLUČAJ NEMANJE KAROVIĆA: "MALI LOMPAR" ZAPALIO BLOKADERSKU LISTU! Do juče anonimac, danas faktor razdora: Otkrivene poruke protiv Bakića, N1, Gruhonjića (FOTO)
996.png
PolitikaKAKVA PODVALA! KO SU LJUDI NA BLOKADERSKOJ LISTI! Analitičari: Šuruju s Milom, nemaju program, deo su bivše vlasti, podmeću mačku u džaku...
studentska lista.jpg
Politika"ZAR NISMO REKLI DA ĆEMO SPOLJNU POLITIKU POSLE?!" Haos posle objave "studentske" liste oko neuvođenja sankcija Rusiji, POKLAŠE SE MEĐUSOBNO (FOTO)
WhatsApp Image 2026-09-14 at 16.49.15.jpeg
PolitikaPRAZNA STOLICA, PRAZNA I POLITIKA! Blokaderi beže od debate i odgovora na pitanja o Kosovu, spoljnoj politici, o svemu - OSIM O NASILJU, TO POKAZUJU NA DELU
RTS predizborna debata