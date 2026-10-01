KANDIDAT BLOKADERA ZARATIO SA SVOJIMA IZ "KRUGA DVOJKE"! Nemanja Karović "eliti" iz centra Beograda poručio da je PALANKA (FOTO)
Kandidat Studentske liste Nemanja Karović izazvao je ponovo polemiku na društvenim mrežama objavom koja je protumačena kao direktna kritika političkog i društvenog kruga iz kojeg dolazi deo podrške blokaderima - onog koji pripada "blokaderskoj eliti".
Karović je na Iksu, sa naloga „Siromah Jorik”, objavio kratku poruku:
- Ništa palanačkije od krugodvojkašenja.
Na njegovu objavu ubrzo je stigao odgovor korisnika „Serafim”, koji mu je poručio:
- Ti najbolje znaš. S njima si na listi.
Karović je i prethodnih dana bio u središtu javnih polemika zbog starih objava sa naloga „Siromah Jorik”, koje su ponovo deljene na društvenim mrežama i u medijima, a neke od njih su bile izrazito vulgarne i uvredljive za pojedince iz blokaderskih struktura poput Dinka Gruhonjića, Dejana Atanackovića, kao i medija N1 i Nova S.