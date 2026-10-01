A S NJIMA NA LISTI

A S NJIMA NA LISTI

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Kandidat Studentske liste Nemanja Karović izazvao je ponovo polemiku na društvenim mrežama objavom koja je protumačena kao direktna kritika političkog i društvenog kruga iz kojeg dolazi deo podrške blokaderima - onog koji pripada "blokaderskoj eliti".

Karović je na Iksu, sa naloga „Siromah Jorik”, objavio kratku poruku:

- Ništa palanačkije od krugodvojkašenja.

Na njegovu objavu ubrzo je stigao odgovor korisnika „Serafim”, koji mu je poručio:

- Ti najbolje znaš. S njima si na listi.

Karović je i prethodnih dana bio u središtu javnih polemika zbog starih objava sa naloga „Siromah Jorik”, koje su ponovo deljene na društvenim mrežama i u medijima, a neke od njih su bile izrazito vulgarne i uvredljive za pojedince iz blokaderskih struktura poput Dinka Gruhonjića, Dejana Atanackovića, kao i medija N1 i Nova S.