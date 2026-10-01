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PRVI na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obratio se danas građanima putem zvaničnog Instagram naloga

- Hoću 2-3 važne rečenice da vam kažem zbog svega što se događa, i kao što znate, 25. oktobra u Srbiji su izbori.

- Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja svuda po Srbiji. I ono što je najgore, što sam primetio i ranije, oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, po svaku cenu, uglavnom za svoju metu imaju žene. I gledaju kako i gde da napadnu žene.

Prvo, ljudi koji napadaju žene zaslužuju samo prezir. To nisu ljudi. Kada vidite čoveka koji je u blizini prvog na listi, zamislite da njih dvojica sad stoje sa mnom, i da jedan od njih priđe i udari pesnicom u glavu, onako krvnički, jednu ženu, kao što su oni u prisustvu njihovog prvog na listi, Srđanovića, udarili ženu, a on se pravi blesav kao da ništa nije video i još kaže: "Sve ste divno danas učinili".

- A ja bih skočio na njih obojicu zajedno, sve da su tri puta jači od mene. Potukao bih se s njima što su ženu koja je možda moj protivnik udarili pesnicom u glavu. Svaki častan čovek bi to uradio. Kod njih je to postalo normalno.

- Moja molba za vas su tri stvari... Prva, da nigde ne učestvujemo u nasilju. Kad vidite. Jer oni će biti sve nervozniji. Obećavali su narodu 70% glasova, pa ovako, pa onako, i sad kako se približavaju izbori, oni znaju da izbore gube. Zato oni više o izborima i ne pričaju, zato u debate ne idu, zato što znaju da nemaju šta da poruče za glasove se i ne bore. Oni se spremaju za nasilje.

Dakle, pod 1: na nasilje, siledžijstvo, ne odgovaramo. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir, red, to je za nas najvažnije.

Pod 2: ne nasedajte na njihove priče kako će, ne znam šta da rade 25., 26., 27., jer će neko tobož nešto da pokrade. Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Nemojte da pričamo da ulazimo u njihovu šemu, da pričamo o glupostima, o tome kako ćemo da se tučemo, ko će da nabavlja biber sprejeve, motke i sve ostalo. Nećemo. Hoćemo da dobijemo što je moguće više glasova. Hoćemo da se borimo, da ukazujemo ljudima na to šta je naš program, šta su naši planovi, šta su naše ideje. Ne da pričamo o glupostima, jer oni ni o čemu drugom ne umeju ni da pričaju, dodao je Vučić.

I pod tri, ono što mi je važno da vam kažem: šta god mislili o njima, a u političkom smislu mislim sve najgore o njima, mi njih doživljavamo kao ljude. To što oni nas ne žele da vide kao ljude. To što oni ne žele da vide da smo mi isti, već će da govore kako postoji ogromna razlika jer su oni lepi, a mi ružni, i tako dalje. To govori o njima, ne o nama.

- Mi njih moramo da vidimo kao ljude, da pokažemo poštovanje prema njima, jer mnogi od njih su pod teretom stravične propagande, stravičnih neistina i laži koje su mogli da slušaju na N1, na Novoj S, na njihovim medijima, došli u takvu situaciju da im je postalo normalno da tuku i žene.