Slušaj vest

 Ipak, kandidat pod rednim brojem 151 na blokaderskoj listi i odbornik GG „Pobeda za Mačvu“ Miroslav Panajotović iz Bogatića je, žargonski rečeno, „prešao igricu!“

Naime, prema rečima dobro upućenih u lokalna dešavanja u ovom mestu, Panajotović je sve vreme, dok je bio jedan od lidera protesta i blokada saobraćajnica u Bogatiću, paralelno ostvarivao tajne kontakte sa predstavnicima lokalnog opštinskog rukovodstva – protiv kojih je i protestvovao!

Ovaj namazani blokader je sve vreme igrao dvostruku igru, pa je sa jedne strane bio lider blokadera na ulicama i najoštriji protivnik vlasti, dok je s druge strane tajno šurovao sa tim istim predstavnicima vlasti i sebi završavao unosne poslove.

Tako mu je opština Bogatić, preko „Banka Intessa“, jula meseca prošle godine, odobrila kredit za razvoj privrede i to u iznosu od milion dinara! Opština je na sebe preuzela i obavezu da banci plaća kamatu za ceo period otplate kredita.

WhatsApp Image 2026-10-01 at 13.11.36.jpeg
Miroslav Panajotović Foto: Printscreen

I to nije sve. Pre ovoga, Panajotović je sa opštinom Bogatić potpisao ugovor za prodaju pića za potrebe opštine, takođe u iznosu od milion dinara.

Panajotović se očigledno debelo potrudio da za sve njegove veze i kontakte sa predstavnicima opštinske vlasti i lokalnog odbora SNS-a u Bogatiću blokaderi ne saznaju, iako im je on lično jedan od lidera!

Ipak, njegove poslovne zarade dokazuju da je Panajotoviću u planu samo čist biznis, bez ikakve ideologije, kao i da se kao najisplativije pokazalo flertovanje „ i sa jednima i sa drugima“.

Da li će se i nakon ovog otkrića ona stara narodna da „umiljato jagnje dve majke sisa“ potvrditi i u slučaju Panajotovića, ostaje da se vidi u danima koji dolaze.

Ne propustitePolitikaTALAS AGRESIJE! Očigledno je isti profajler izabrao Margetića i Srdanovića da iz Zagreba i iznutra prete Srbima nasiljem!
Domagoj Margetić Ilija Srdanović9.jpg
PolitikaSRAMOTNO, BOLESNO, STRAŠNO! Nakon Vučića, blokaderi VREĐAJU I OMALOVAŽAVAJU Anu Brnabić i njenog maloletnog sina KAKVE GADOSTI IZGOVARAJU (VIDEO)
Ana Brnabič (1).png
PolitikaBLOKADERI POKUŠALI DA PREVARE BIRAČE PRIČOM O RUSIJI! Opšta svađa na plenumu zbog izjave o neuvođenju sankcija Moskvi, PROPAO IM TAKTIČKI POTEZ (FOTO)
Blokaderi Miloš Jovanović.jpg
Politika"ZAR NISMO REKLI DA ĆEMO SPOLJNU POLITIKU POSLE?!" Haos posle objave "studentske" liste oko neuvođenja sankcija Rusiji, POKLAŠE SE MEĐUSOBNO (FOTO)
WhatsApp Image 2026-09-14 at 16.49.15.jpeg