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Ipak, kandidat pod rednim brojem 151 na blokaderskoj listi i odbornik GG „Pobeda za Mačvu“ Miroslav Panajotović iz Bogatića je, žargonski rečeno, „prešao igricu!“

Naime, prema rečima dobro upućenih u lokalna dešavanja u ovom mestu, Panajotović je sve vreme, dok je bio jedan od lidera protesta i blokada saobraćajnica u Bogatiću, paralelno ostvarivao tajne kontakte sa predstavnicima lokalnog opštinskog rukovodstva – protiv kojih je i protestvovao!

Ovaj namazani blokader je sve vreme igrao dvostruku igru, pa je sa jedne strane bio lider blokadera na ulicama i najoštriji protivnik vlasti, dok je s druge strane tajno šurovao sa tim istim predstavnicima vlasti i sebi završavao unosne poslove.

Tako mu je opština Bogatić, preko „Banka Intessa“, jula meseca prošle godine, odobrila kredit za razvoj privrede i to u iznosu od milion dinara! Opština je na sebe preuzela i obavezu da banci plaća kamatu za ceo period otplate kredita.

Miroslav Panajotović Foto: Printscreen

I to nije sve. Pre ovoga, Panajotović je sa opštinom Bogatić potpisao ugovor za prodaju pića za potrebe opštine, takođe u iznosu od milion dinara.

Panajotović se očigledno debelo potrudio da za sve njegove veze i kontakte sa predstavnicima opštinske vlasti i lokalnog odbora SNS-a u Bogatiću blokaderi ne saznaju, iako im je on lično jedan od lidera!

Ipak, njegove poslovne zarade dokazuju da je Panajotoviću u planu samo čist biznis, bez ikakve ideologije, kao i da se kao najisplativije pokazalo flertovanje „ i sa jednima i sa drugima“.