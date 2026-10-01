SKANDAL U PRIŠTINI! PROTEST ZBOG DOLASKA URSULE FON DER LAJEN Albanci besni zbog presude ratnim zločincima OVK, pa poručili "EU, izdala si nas"
Pred najavljeni dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, u Prištini se na aerodromu okupila grupa Albanaca koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama zločinačke OVK.
Albanci su nosili transparente u znak podrške Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju, koje su Specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Na transparentima piše "Ne u moje ime", "EU, izdala si nas" i "Danas Tači, sutra Zelenski".
Fon der Lajen se u Prištini sastala sa v.d. predsednika privremenih institucija Aljbuljenom Hadžiju i premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem.
Danas u 16 časova će u Prištini na Trgu Skenderbeg biti održan protest kojiorganizuje platforma "Sloboda ima ime" (Liria ka emër), kao nastavak protivljenja presudi Specijalizovanih veća u Hagu bivšim čelnicima OVK. Od dana izricanja presude, 16. septembra, na KiM se svakodnevno održavaju protesti kojima osporavaju ovu odluku.