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Pred najavljeni dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, u Prištini se na aerodromu okupila grupa Albanaca koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama zločinačke OVK.

Albanci su nosili transparente u znak podrške Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju, koje su Specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Na transparentima piše "Ne u moje ime", "EU, izdala si nas" i "Danas Tači, sutra Zelenski".

Fon der Lajen se u Prištini sastala sa v.d. predsednika privremenih institucija Aljbuljenom Hadžiju i premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem.