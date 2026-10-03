Slušaj vest

Milan Popović je gost večerašnje emisije "Neispričano", autorke i voditeljke Jelene Pejović, u kojoj će govoriti i o svom životnom putu, od vozača i rada u svetskim kompanijama, preko sopstvenog biznisa, hladne Rusije i mračnih rudnika, pa sve do Švajcarske, Floride i noćnog života u Majamiju.

Šta je sve doživeo na putu do uspeha, kako je izgledao njegov život pre velikog biznisa i šta danas misli o Srbiji i njenoj političkoj sceni, samo je deo onoga što je Popović ispričao za Kurir televiziju.

- Mislim da će naša zemlja da žali i pati za Aleksandrom Vučićem kao predsednikom - poručio je biznismen Milan Popović, govoreći ekskluzivno za Kurir televiziju o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.

Pogledajte video u nastavku i saznajte delić onoga što je Milan Popović otkrio za Kurir.

00:56 Neispričano sa biznismenom Milanom Popovićem Izvor: Kurir

Ne propustite ekskluzivnu emisiju "Neispričano" večeras, 3. oktobra, od 22.15 sati na Kurir televiziji.