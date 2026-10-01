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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je danas izbornu listu "Bunjevci-Ujedinjeno za Srbiju" za izbore za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, kao i izbornu listu "Čuvari Sandžaka" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, koji su raspisani za 8. novembar.

Kako su saopštili iz RIK-a Udruženje "Bunjevačka matica" 30. septembra podnelo je RIK-u izbornu listu sa 19 kandidata ta članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, a u ime predlagača listu podneo zastupnik Udruženja Veljko Vojnić.

Navedeno je i da je izbornu listu "Čuvari Sandžaka" sa 35 kandidata 30. septembra predao zastupnik grupe birača Amir Hasurčić.