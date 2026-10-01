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Nikad kraja mukama kraljevačkih blokadera!

Ovoga puta, glavni akter skandaloznog događaja je profesorka Marija Mitrović iz Kraljeva, inače odbornica u Skupštini Grada Kraljeva ispred Udruženja „Starosedeoci Kraljeva i okoline“ i kandidatkinja koja se našla na 104. mestu blokaderske liste!

Mitrovićka je očigledno opasno zaratila sa pripadnicima blokaderskog pokreta u ovom gradu, inače svojim bliskim političkim saborcima!

Iako bi trebalo da su "na istoj liniji", Mitrovićka poslednjih dana olajava kraljevačke blokadere gde god stigne, čašćavajući ih najsočnijim uvredama i nazivajući ih „običnim g*vnima“!

Prema rečima dobro upućenih u aktivnosti ove kraljevačke blokaderke, ona je otvoreno priznala da blokadere trpi samo zbog svojih političkih interesa, a da bi ih odavno još oterala dođavola!

Ovakav stav Marije Mitrović koja se nalazi na blokaderskoj listi, a istovremeno pljuje po blokaderima, je još jedan vidljiv dokaz prećutnog rata između lidera "Starosedeoca" i osvedočenog nasilnika Ivana Matovića i ostatka blokaderskog pokreta.

Ono što ovaj buktući rat i mržnju među samim blokaderima čuva od dalje eskalacije je – čist interes i svest o tome da bi im otvoreni sukob svima izmakao fotelje za koje su doslovce ujedali!