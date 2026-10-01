PREĆUTNI RAT BLOKADERA U KRALJEVU! Marija Mitrović iz "Starosedelaca" oplela po "saborcima": Oni su g*vna!
Nikad kraja mukama kraljevačkih blokadera!
Ovoga puta, glavni akter skandaloznog događaja je profesorka Marija Mitrović iz Kraljeva, inače odbornica u Skupštini Grada Kraljeva ispred Udruženja „Starosedeoci Kraljeva i okoline“ i kandidatkinja koja se našla na 104. mestu blokaderske liste!
Mitrovićka je očigledno opasno zaratila sa pripadnicima blokaderskog pokreta u ovom gradu, inače svojim bliskim političkim saborcima!
Iako bi trebalo da su "na istoj liniji", Mitrovićka poslednjih dana olajava kraljevačke blokadere gde god stigne, čašćavajući ih najsočnijim uvredama i nazivajući ih „običnim g*vnima“!
Prema rečima dobro upućenih u aktivnosti ove kraljevačke blokaderke, ona je otvoreno priznala da blokadere trpi samo zbog svojih političkih interesa, a da bi ih odavno još oterala dođavola!
Ovakav stav Marije Mitrović koja se nalazi na blokaderskoj listi, a istovremeno pljuje po blokaderima, je još jedan vidljiv dokaz prećutnog rata između lidera "Starosedeoca" i osvedočenog nasilnika Ivana Matovića i ostatka blokaderskog pokreta.
Ono što ovaj buktući rat i mržnju među samim blokaderima čuva od dalje eskalacije je – čist interes i svest o tome da bi im otvoreni sukob svima izmakao fotelje za koje su doslovce ujedali!
Sve lošiji rejting blokaderske liste je dokaz da je narod sasvim jasno prozreo prave namere blokadera, kao i to da su samo prividno i prisilno u dobrim odnosima, dok bi konačne obračune sasvim sigurno obavilili sa državničkih funkcija!