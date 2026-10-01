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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobio je danas u Starom Slankamenu tri crteža od jednog dečaka Nemanje i vidno se raznežio dok je od okupljenih mališan dobio aplauz!

- Ja se zovem Nemanja, imam 11 godina i ovo sam nacrtao za predsednika - ponosno je kazao mališan dok je pokazivao svoje radove među kojima se izvdojii crtež srpske zastave, grba u srcu, na kojem velikim slovima piše Srbija,

- Tri crteža si uradio? Kako si ovo lepo napravio. Dođi da te ljubim. Smem li ovo treće Vukanu da poklonim? - rekao je Vučić dok je gledao crteže, dok je na svom Instagramu kasnije dodao:

- Hvala od srca Nemanji, već velikom umetniku, na divnim na poklonim za mog Vukija i mene!

Aleksandar Vučić i danas nastavlja da u svom automobilu obilazi Srbiju, a danas je obilazio Srem i razgovarao sa narodom. Pre Starog Slatkamena, Vučić je obišao Šimanovce.