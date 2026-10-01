Politika
"JEDINI PROBLEM U CELOJ PRIČI SU MOJ SLUH I GLAS" Vučić se vozio ka Irigu, pa zapevao uz ovaj čuveni hit (VIDEO)
Slušaj vest
Aleksandar Vučić, nosilas liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavio je na Instagram nalogu "avucic" snimak iz vožnje ka Irigu.
- Muzika sa radija Lola i vinski putevi u Sremu su fenomenalan spoj. Jedini problem u celoj priči su moj sluh i glas - piše u opisu snimka.
- Ovo je radio Lola - rekao je Vučić, i pevao uz refren pesme "Ove noći jedna žena".
Reaguj
1