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Gotovo neverovatan događaj koji je uznemirio sve žitelje Arilja i obližnjih mesta dogodio se pre tri dana, kada je u sitnim noćnim satima jedan od vođa lokalnih blokadera Vlatko Cvetić, u društvu jednog od svojih „ortaka“, ukrao automobil sa parkinga, odvezao ga na obližnje brdo Klokoč i tu ga zapalio!

Da zlo bude veće, a slučaj još bizarniji, nakon što je zapalio ukraden automobil, Cvetić je produžio dalje do obližnjeg naselja Pogled, gde je ukrao još jedan automobil kojim se tokom cele noći vozikao po Kragujevcu!

Foto: Printscreen

Nakon ovog gotovo celonoćnog iživljavanja i divljanja Cvetića nad tuđom imovinom, a čime su i ljudski životi dovedeni u veliku opasnost, alarmirana je policija koja je ovog Cvetića uhapsila i određen mu je pritvor! Tako je pravovremenom reakcijom nadležnih organa ovaj blokaderski manijak sprečen da napravi još neko veće zlo!

Foto: Printscreen

Prema navodima upućenih u ceo slučaj ovog najnovijeg blokaderskog nasilja, Cvetić je krivično delo koje mu se stavlja na teret počinio u drogiranom stanju!

Foto: Printscreen

Kako je ovaj vođa ariljskih blokadera primer osvedočenog lopova i narkomana, doslovce svako ustupanje pred sve češćim manijakalnim iživljavanjima blokadera i njihovih kolovođa bi bio ne samo pogrešan, već i opasan potez za našu državu i živote njenih građana!