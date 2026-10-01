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Šta bi novinar više želeo tokom predizborne kampanje od argumentovane političke debate? I šta bi gledalac, odnosno budući birač, više voleo nego da vidi kako politički akteri predstavljaju svoj program, kako ga brane i kako se snalaze u direktnoj diskusiji?

Doskorašnji predsednik Aleksandar Vučić i predstavnici vlasti ističu da su otvoreni za dijalog i da su na debatu pozivali više od 150 puta. Sa druge strane, nosilac takozvane "Studentske liste", Ilija Srdanović, na te pozive nije odgovorio odbijanjem, već potpunim ignorisanjem. Taj ignor nije upućen samo predsedniku, već i svim građanima Srbije. O tom potezu i njegovim porukama razgovaraće se u današnjoj emisiji.

Voditeljka Silvija Slamnig u današnjem izdanju ugošćuje Sandru Božić iz Srpske napredne stranke (SNS) i Aleksandra Jerkovića, programskog direktora Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO).

"Srdanović je pozivao na nasilje i generisao ga"

Stvari treba nazvati pravim imenom. Đorđe Vukadinović je tokom gostovanja na jednoj televiziji izjavio da su se u poslednja 72 sata dogodili fizički napadi pripadnika blokaderske liste na aktiviste liste "Ujedinjena Srbija". Komentarišući tu tvrdnju, Sandra Božić je istakla da Vukadinović uopšte nije relevantan da govori o bilo kojoj političkoj temi, podsećajući na to da je svojevremeno lažirao svoju nacionalnost kako bi kao predstavnik manjina ušao u Skupštinu.

- Tvrde da su snimci koji postoje lažirani, odnosno da se napadi uopšte nisu dogodili. Nedavno mi se na Voždovcu dogodila slična situacija - dok sam vozila automobil, jedna žena me je prepoznala i počela da me vređa samo zbog mog političkog opredeljenja. Nasrnula je na mene, došlo je i do fizičkog kontakta, a ceo slučaj je na kraju završio na sudu - započela je Božić, a zatim je pojasnila zašto nije želela pravno da je goni:

- I dalje verujem da apelima možemo smiriti situaciju, ali svakako ne smemo trpeti nasilje. To traje već veoma dugo. Blokaderska lista očigledno zna samo da ponudi nasilje. Ilija Srdanović je i pozivao na nasilje i generisao ga, a u tom nasilju je povređena i naša aktivistkinja. Posebno zabrinjava činjenica što je on lekar i kardiolog, pa je samim tim njegov teret odgovornosti još veći. On nema hrabrosti da izađe na TV duel, ali zato ima hrabrosti da napadne jednu ženu. Mi smo birali najboljeg među nama i vodila sam se logikom da će to uraditi i ostale liste. Ako je Ilija Srdanović najbolje što oni imaju da ponude, ja se zaista pitam šta sutra možemo da očekujemo od takvih ljudi - dodala je Božić.

Na pitanje da li je moguće da Bojan Pajtić ima toliki uticaj i moć među lažnom elitom, Božić je istakla da je ključna stvar u vezi sa njima sama struktura i poreklo njihovog finansiranja.

- Oni koji su kreirali tu listu kriju se iza tih takozvanih "studenata", a zapravo je jasno ko je njen pravi kreator. Ako želite da se ponovi period vlasti Bojana Pajtića i da, narodski rečeno, pre vremenske prognoze svakog časa proveravate kurs dinara da biste znali koliko vam zarađeni novac zaista vredi - onda morate ozbiljno da se zapitate kakvu vam budućnost ti ljudi nude. Reč 'student' se ovde grubo zloupotrebljava, jer kada kažete student, misli se na mladog čoveka koji sutra treba da postane akademski građanin. Kada su krenuli prvi protesti, ti studenti na ulicama su sigurno bili izmanipulisani, a sada smo došli do toga da su ih skoro potpuno eliminisali sa liste. Studenata tamo više uopšte nema, ta lista nema ni početak ni kraj, na njoj se nalaze samo otpaci i ostaci Demokratske stranke - poručila je Božić.

Sandra Božić, Srpska napredna stranka Foto: Kurir Televizija

Govoreći o učestalim incidentima u predizbornoj trci, Jerković je istakao da ga kao nezavisnog posmatrača posebno zabrinjava talas fizičkog nasilja, upozorivši na opasnost od zapaljive retorike.

- Očigledno vidimo uspešno delovanje stranih službi koje duboko dele naše društvo i medije. Plašim se da je Srdanovićev narativ u kom poručuje da će juriti narod, bacati ih s mosta, silovati i ubijati - postao deo njihovih političkih obećanja, čime su stvorili izuzetno opasnu atmosferu u društvu. Oni koji su najviše pričali o pritisku na birače, sada sami vrše još veći pritisak. Ljudi poput Aide Ćorović i njoj sličnih treba da se zapitaju kako i na osnovu čega dobijaju medijski prostor, koje stavove zastupaju i koga uopšte predstavljaju, jer te kampanje vode novcem koji je stigao spolja, van Srbije - poručio je Jerković.

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Foto: Kurir Televizija

Zatim se osvrnuo i na ulogu takozvane građanske opcije i studentskih lista, napominjući da se iza njih kriju organizacije koje se politikom bave van standardnih stranačkih okvira.

- Pažnja se svesno skreće na studente i na emociju koju u ljudima budi sama reč 'student'. Baš kao što su prisvojili i kompromitovali tu priču, na isti način su postupili i sa takozvanom 'građanskom opcijom'. Oni se bave politikom, ali ne kao registrovana politička stranka ili pokret, već kao nevladina organizacija, potpuno isto kako su se prikazali i pojedini studenti. Bio bih spreman da debatujem sa bilo kim iz antirežimskog bloka, ali isključivo sa drugim posmatračima, kao što su predstavnici organizacije CRTA, Ponoševe stranke ili pokreta Sava Manojlovića, koji su se i registrovali kao posmatrači - poručio je Jerković.

Osvrćući se na predstojeće predsedničke izbore i proceduru nakon što je predsednica Skupštine Ana Brnabić preuzela dužnost vršioca dužnosti šefa države, čime je započeo rok od 30 dana za raspisivanje izbora koji moraju biti održani najkasnije do kraja decembra, Jerković je naglasio da u spajanju i nadovezivanju ovih izbornih ciklusa vidi jasnu nameru vlasti, a to je proverljivost legitimiteta na svakom nivou.

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Kurir.rs

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