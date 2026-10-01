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Tokom obilaska Srema, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, istakao je da ključna odgovornost za porodicu, domaćinstvo i državu leži na ženama.

Razgovarajući sa građanima i članicama lokalnih udruženja u Sremu, Vučić se osvrnuo na svakodnevne obaveze i teret koji žene nose. Prema njegovim rečima, dok muškarci neretko naginju uopštenim razgovorima o globalnoj politici, žene vode računa o onome što je suštinski najvažnije – o deci, roditeljima i kući.

- Žena je ta koja mora da razmišlja o tome šta je za celu porodicu najvažnije. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za kuću najbolje. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za državu najbolje. Žena neće ni da joj deca, ni muževi, ni roditelji, ni braća idu u ratove i sukobe. Žena hoće da ekonomija ide napred - izjavio je Vučić.

Srdačni susreti na terenu i nulta tolerancija na nasilje

Tokom posete Starom Slankamenu i susreta sa meštankama koje se bave izeradom rukotvorina i zimnice, u opuštenom razgovoru o vođenju mesne zajednice, Vučić je kroz osmeh poručio:

- A da vi preuzmete državu, sigurnije je - čime je dodatno naglasio poruku poverenja ženama.

O nasilju nad ženama

Govoreći o nasilju nad ženama, istakao je da "ne postoji normalan čovek koji je u stanju da uradi ženu".

- Ako si ti spreman krvnički ženu da udariš pesnicom u lice, za tebe ne postoji nikakva svetinja. Ni dete, ni roditelji, ni država, dom, ništa za tebe ne postoji. Ne postoji normalan čovek, normalan, koji je u stanju da na onakav način udari ženu. A nije normalan, i uopšte, kao što vidite, neću da im se dodvoravam, nije normalan ni onaj čovek koji to prećuti, koji neće da kaže "izvinite" ili "žao mi je".