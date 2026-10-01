Politika
"URADIĆEMO SVE ZA NAŠ NAROD" Vučić: Put napravljen - sad fali trotoar! Nema problema. Napravićemo i trotoar (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obilazi Srbiju, a trenutno je u Sremu.
Jedan meštanin se požalio da nemaju trotoar. Vučić je odmah reagovao.
"Nekada nije bilo puta, felne su preživljavale, kako koja. 'Samo nam napravite put, do groba smo zahvalni!' Put napravljen - sad fali trotoar", rekao je Vučić i dodao:
"Nema problema. Napravićemo i trotoar. Uradićemo sve za naš narod!"
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