Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obilazi Srbiju, a trenutno je u Sremu. 

Jedan meštanin se požalio da nemaju trotoar. Vučić je odmah reagovao.

"Nekada nije bilo puta, felne su preživljavale, kako koja. 'Samo nam napravite put, do groba smo zahvalni!' Put napravljen - sad fali trotoar", rekao je Vučić i dodao:

"Nema problema. Napravićemo i trotoar. Uradićemo sve za naš narod!"

Ne propustitePolitikaMALIŠAN POKLONIO VUČIĆU SVOJE CRTEŽE, A ON SE TOTALNO RAZNEŽIO: "Jel smem jedan Vukiju da poklonim?"
Aleksandar Vučić
Politika"MAJKA BI REKLA DA SAM BIO LEP I MLAD - ZA "BIO" JOJ VERUJEM, A ZA "LEP"..." Urnebesna reakcija Vučića - Video svoju staru fotku, evo kako je reagovao (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"JEDINI PROBLEM U CELOJ PRIČI SU MOJ SLUH I GLAS" Vučić se vozio ka Irigu, pa zapevao uz ovaj čuveni hit (VIDEO)
Aleksandar Vučić 3.jpg
PolitikaSRDANOVIĆ BEŽI OD DUELA S VUČIĆEM, A DOSTUPAN ZA CRNU GORU! Dao intervju za Vijesti, Vučić mu kriv za sve u regionu JE L' KRIV ŠTO KAŽE DA JE 'OLUJA' POGROM?
Ilija Srdanović