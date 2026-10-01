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Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na današnjem samitu Berlinskog procesa, pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na KiM, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti.

Marko Đurić je, nakon učešća na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa koji je ove godine održan u Pržnu (Crna Gora), odgovarajući na pitanje da li su predstavnici Prištine i danas zatražili status kandidata za članstvo u EU, kazao da Srbija neće upasti u zamku toga da na svakom mestu i svuda ne podvlači značaj položaja srpskog naroda na KiM.

Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na KiM je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period.

"Svedočimo vrlo nekonstruktivnom ponašanju Kurtijeve vladei poslednji čin koji su u tom pravcu preduzeli bio je praktično poništavanje mandata srpskim sudijama i tužiocima koji su bili u ostavci, pa su onda, u dogovoru i u koordinaciji sa Beogradom i EU, želeli da se vrate na svoje pozicije, a onda je Priština, mimo svih propisa, poništila imenovanja ovih sudija i tužilaca, usvajajući ostavke koje su već povučene", kazao je Đurić.