Politika
VUČIĆ U CRKVI SVETOG NIKOLE U IRIGU: Kada čovek uđe u hram, oseti mir i tišinu koja podseća na najvažnije – da čuvamo svoju veru, svoju tradiciju i svoje korene
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas je, tokom obilaska Sremskog okruga, posetio i crkvu Svetog Nikole u Irigu.
"Crkva Svetog Nikole u Irigu jedan je od dragulja našeg Fruškogorja", naveo je Vučić i dodao:
"Kada čovek uđe u hram, oseti mir i tišinu koja podseća na ono što je najvažnije – da čuvamo svoju veru, svoju tradiciju i svoje korene."
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