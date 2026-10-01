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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas je, tokom obilaska Sremskog okruga, posetio i crkvu Svetog Nikole u Irigu.

"Crkva Svetog Nikole u Irigu jedan je od dragulja našeg Fruškogorja", naveo je Vučić i dodao:

"Kada čovek uđe u hram, oseti mir i tišinu koja podseća na ono što je najvažnije – da čuvamo svoju veru, svoju tradiciju i svoje korene."

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