U vesti pod naslovom "Zašto protestuju srednjoškolci u Francuskoj: 440 privedenih, škole blokirane, policija koristila suzavac", konstatuju: "Više od 400 ljudi, među kojima je veliki broj maloletnika, privedeno je u Francuskoj tokom protesta srednjoškolaca koji su se proširili širom zemlje i na pojedinim mestima prerasli u nasilne sukobe sa policijom" i dodaju: "Učenici protestuju zbog prevelikih odeljenja, manjka nastavnika i školskog osoblja, kao i zbog dugih i iscrpljujućih rasporeda časova. Protesti su počeli prošle nedelje u Parizu, ali su se u međuvremenu proširili na brojne francuske gradove."