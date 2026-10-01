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Blokaderska Nova kao najnormalniju vest objavljuje da su u Francuskoj uhapšene stotine maloletnih srednjoškolaca, jer su hteli da blokiraju škole.

U vesti pod naslovom "Zašto protestuju srednjoškolci u Francuskoj: 440 privedenih, škole blokirane, policija koristila suzavac", konstatuju: "Više od 400 ljudi, među kojima je veliki broj maloletnika, privedeno je u Francuskoj tokom protesta srednjoškolaca koji su se proširili širom zemlje i na pojedinim mestima prerasli u nasilne sukobe sa policijom" i dodaju: "Učenici protestuju zbog prevelikih odeljenja, manjka nastavnika i školskog osoblja, kao i zbog dugih i iscrpljujućih rasporeda časova. Protesti su počeli prošle nedelje u Parizu, ali su se u međuvremenu proširili na brojne francuske gradove."

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Foto: Printscreen

Nema osude, nema čak ni čuđenja...

A za dešavanja u Srbiji imaju poptuno drugačiji aršin. Dve godine blokaderi pale celu Srbiju, a Nova i njima slični mediji vode kampanju za njih, ujedno i protiv srpske policije koju su, zajedno sa blokaderima, sprečavali da obavlja svoj posao.

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