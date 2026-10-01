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Glumica Katarina Radivojević iskoristila je promociju filma "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" Lordana Zafranovića za širenje blokaderske propagande bacajući tako u drugi plan Zafranovićevo ostvarenje koje se dugo čekalo!

Naime, Radivojevićeva je uspela da konferenciju za novinare - iako je izlaganje počela rečenicom da "nije sve u životu politika" - pretvori upravo u politiku: pomenula je i dojučerašnjeg predsednika Aleksandra Vučića, i blokadere i njenu podršku blokaderima, pa je čak za svoje neangažovanje u filmskim i serijskim projektima optužila državu!

- Ja nemam profesionalnih obaveza kao neke moje kolege. Nažalost, nemam ih već duže vreme. Možda i zato što sam javno i aktivno podržala studentski pokret. A kako bih drugačije? - rekla je ona a zatim naglasila "da nije sve u životu politika" i nastavila o - politici. 

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Miki Manojlović, Lordan Zafranović i Katarina Radivojević Foto: Marko Kranjc

- Postoji nešto što je veće od Aleksandra Vučića, od studentskog pokreta, od nas samih. A to je ovaj film 'Zlatni rez - Djeca Kozare'. To je film o stradanju hiljade i hiljade dece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija. To je nešto što nam je ostavljeno da čuvamo. To je naš nezaborav - rekla je Radivojevićeva i poručila da duboko poštuje odluku hrvatskih kolega da bojkotuju film?!

Naime, zagrebački glumci koji igraju u u ovom filmu neće prisustvovati njegovoj premijeri na sutrašnjem otvaranju Festa u Sava centru. Kako su rekli neki od njih, odlučili su se na bojkot " zbog pretnji ultradesničara".

Bitorajac: Srpski glumci "pumpaju", hrvatskim niko ne preti

Međutim jedan od glumaca, Rene Bitorajac, koji u filmu glumi Maksa Luburića, ustaškog koljača iz Jasenovca, demantovao je njihove navode.

Apsolutno je netačan podatak da mi je bilo ko pretio kao i da će se srpski glumci s nama iz nekog razloga solidarisati! Mislim da srpski glumci ‘pumpaju’, a hrvatski ne žele sudelovati u političkoj propagandi za koju će se film očigledno iskoristiti prema mnogim najavama - rekao je Bitorajac za blokaderski tablid "Danas.

Na kraju pitanje stoji -  šta tačno Katarina Radivojević poštuje kod bojkota hrvatskih glumaca i zašto koristi medijski prostor namenjen jednom ovakvom filmu čije je snimanje sprečavano godinama za svoju političku agendu?!

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