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Kandidatkinja na tzv. Studentskoj listi za predstojeće parlamentarne izbore 25. okotbra Suzana Perović iz Kragujevca bila je visoki funkcioner Demokratske stranke u tom gradu, iako su blokaderi tokom godina tvrdili da niko ko je ikad bio u političkim stranakama neće moći da se nađe na njihovoj listi! Međutim, na društvenim mrežama počele su da isplivavavju informacije da je Perović zapravo koristila svoj tadašnji politički uticaj kao lokalne funkcionerke DS kako bi zapošljavala ljudi u državnom sektoru!

Naime, prema pisanju medija još iz 2008. godine Izvršni odbor Demokratske stranke raspustio je Gradski odbor u Kragujevcu i svih pet kragujevačkih opštinskih odbora. Početkom juna te godine je predsednik Gradskog odbora DS Dragan Planić podneo neopozivu ostavku na tu funkciju dok je za vršioca dužnosti predsednika odbora imenovana Suzana Perović!

Prema tvrdnjama korisnika društvenih mreža, ne samo da je Perović bila lokalne funkcionerka pre kandidature na tzv. studentskoj listi već je i svoje funkcije obilato koristila.

- Žena je moja bivša komšinica iz Kragujevca. Bila je visoki funkcioner Demokratske stranke na lokalu nakon dolaska DOS-a. Lično znam ljude koje je zapošljavala u državne firme preko njihovih veza tada. Toliko o tome da kandidati na ovoj listi nisu ranije bili u strankama i na funkcijama - napisala je jedna korisnica Iksa nakon objave o kandidature Snežane Perović.

Javnost u Srbiji iz dana u dan svedoči potpunoj maskaradi koja se odvija unutar tzv. studentske liste. Dok se predstavljaju kao "nova lica", ističići da se na njihovoj listi ne smeju nalaziti ljudi koji nemaju veze sa vlašću ili opozicijom, detalji iz biografije njihovih kandidata pokazuju sasvim drugačiju sliku, a vrlo često se ispostavlja da su u pitanju upravo bivši kadrovi - Demokratske stranke.