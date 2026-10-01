"Nije najbolje, ali dobro mesto za parking gozbu, negde između Mitrovice i Šida. Gibanica. Ovde smo dobili Doboš tortu, tako da imamo i nož za sečenje, da svi probamo. Kako ćemo da jedemo, to sam Bog zna, ali za gibanicu znam. Uzeli ove maramice. Super, uzimaj. Hajde, uzimaj slobodno. Lepo smo i parkinge napravili ovde na auto-putevima. Moraćemo još ponešto negde da uradimo, ali sve je top", kaže Vučić.