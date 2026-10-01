Politika
GIBANICA, DOBOŠ TORTA... Vučić stao da nešto prezalogaji na parkingu: "Kako ćemo da jedemo, to sam Bog zna, ali za gibanicu znam"
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavio je na Instagramu snimak sa potpisom: "Gozba na parkingu".
Vučić je na putu ka Sremskoj Mitrovici zastao da pojede nešto.
Na meniju su bili gibanica, Doboš torta...
"Nije najbolje, ali dobro mesto za parking gozbu, negde između Mitrovice i Šida. Gibanica. Ovde smo dobili Doboš tortu, tako da imamo i nož za sečenje, da svi probamo. Kako ćemo da jedemo, to sam Bog zna, ali za gibanicu znam. Uzeli ove maramice. Super, uzimaj. Hajde, uzimaj slobodno. Lepo smo i parkinge napravili ovde na auto-putevima. Moraćemo još ponešto negde da uradimo, ali sve je top", kaže Vučić.
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